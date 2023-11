Cinco curiosidades de “White Chicks», el guilty pleasure de muchos

Existen películas que se vuelven clásicos del cine no porque sean brillantes o complejas, sino por lo irreales, absurdas e hilarantes que son, como White Chicks (¿Y dónde están las rubias?) que podrá no gustarte, pero estamos seguros de que conoces las referencias y te has reído de ellas.

Pues bueno, la película está disponible en Netflix, por si quieres volver a verla. La historia cuenta las aventuras de dos agentes negros del FBI (Shawn Wayans y Marlon Wayans) que tienen que hacerse pasar por las hermanas Wilson, Brittany y Tiffany, dos blancas herederas multimillonarias que están llegando a la ciudad para disfrutar de unas vacaciones en Los Hamptons, y así comienzan los problemas.

Aquí te contamos algunos datos curiosos de esta cinta dirigida por Keenen Ivory Wayans y en la que también actúan Jaime King, Frankie Faison, Lochlyn Munro, John Heard, Brittany Daniel, Jessica Cauffiel, Maitland Ward y Jennifer Carpenter, entre otros.

Cambio de color

“Tan doloroso que parecía una tortura”, así calificaron los hermanos Wayans la transformación que tenían que vivir para convertirse en Brittany y Tiffany, que iba desde usar lentes de contacto azules hasta someterse a largas horas de maquillaje para aclarar su tono de piel, ¡más de seis! Cuentan que con aerosol les aplicaban una pintura acrílica que crearon a base de agua en tono naranja, para después ponerles más base.

Su inspiración

Tal vez este es el dato más conocido, pero nos encanta tanto que queremos recordártelo. Las hermanas Wilson están inspiradas en Nicky y Paris Hilton, incluso la película se iba a llamar The Miltons. «Creo que la imitación es la forma más alta de adulación… Siempre quiero reírme de mí misma y divertirme, así que no me importó», dijo Paris en una entrevista con The New York Post.

Fue todo un éxito

La cinta tuvo un presupuesto de 37 millones de dólares y recaudó más de 113 millones solo en taquilla. Además fue nominada en cinco categorías de los Premios Razzie, a lo peor del cine: Peor película, Peor dirección (Keenen Ivory Wayans), Peor actriz (Shawn Wayans, Marlon Wayans), Peor guion (Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Andrew McElfresh, Michael Anthony Snowden, Xavier Cook) y Peor reparto/pareja en pantalla (Shawn Wayans, Marlon Wayans).

Una canción exitosa

El tema “A Thousand Miles”, de Vanessa Carlton, que seguramente has tarareado, aparece en varias escenas icónicas de la película. Una de ellas es cuando, en su primera cita, Tiffany se la pone a Latrell Spencer (Terry Crews) pensando que le molestaría y él le contesta: «¿Cómo lo supiste? ¡Me encanta esta canción!». Además de contar con tres nominaciones a los Grammy y encabezar cinco veces la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y Australia, también formó parte de Legally Blonde.

El meme más viral

Cuando las “hermanas Wilson” llegan a Los Hamptons, en la entrada se cruzan con dos hombres que les chiflan, como una forma de coqueteo, a lo que una de ellas responde: “Oye, ¿qué te pasa, algún problema, qué me estás viendo? Cuida a mi perro, a mi poodle”, y le entrega su bolsa a su hermana. Esta escena se volvió un meme que se hizo viral. ¡Estamos seguros de que lo tienes guardado entre tus favoritos!

DATRO EXTRA

Sabías que el doblaje en español de Shawn Wayans lo hizo Alfonso Obregón, quien también le prestó su voz a Shrek. Incluso, en la película se menciona al personaje de DreamWorks.