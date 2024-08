Critican a Blake Lively por no parecerse a Lily Bloom de «It Ends With Us»

La actriz, conocida por su papel como Serena van der Woodsen en Gossip Girl, se encuentra viviendo un momento agridulce de su carrera; si bien, por un lado, a la nueva película que estelariza, It Ends With Us, le está yendo muy bien en taquilla, también está recibiendo fuertes críticas.

Primero por el distanciamiento que existe entre ella y su coprotagonista, Justin Baldoni, quien se ha mantenido al margen durante las semanas de promoción, y ahora, con el estreno, Lively no ha sido bien recibida como Lily Bloom por los fans de la historia.

El motivo es que la actriz de 35 años interpreta a un personaje de 23 años de la novela de Colleen Hoover, lo que ha generado una ola de críticas entre los fanáticos de la obra original.

En la novela, Lily es una joven recién graduada que se muda a Boston para comenzar una nueva vida, un aspecto central del personaje que muchos consideran incompatible con la apariencia de Lively. La actriz, cuya interpretación fue anunciada con entusiasmo por algunos sectores, no ha logrado conquistar a todos.

Los fans alzan la voz

En redes sociales, varios fanáticos expresaron su decepción, señalando que la actriz es una década mayor que la joven protagonista descrita en el libro. «Desde un principio, la mayoría de los fans no estaba tan emocionada con este elenco, pero lamentablemente las imágenes confirman nuestras dudas», expresó un usuario en TikTok.

Otro fan, en un comentario viral, añadió: «Quiero dejar en claro que amo a Blake Lively, la amo mucho, pero no es Lily Bloom».

Otro factor negativo ha sido el vestuario de Lively, ya que los fans consideran los calificaron de «poco acordes» al personaje que habían imaginado. Sin embargo, Eric Daman, el diseñador de vestuario de la película, quien también trabajó con Lively en Gossip Girl, defendió las elecciones estilísticas y aseguró que, una vez que los espectadores vean el contexto de las escenas, las críticas se disiparán.

«Es emocionante que haya tanto revuelo en torno a los looks, ya sea positivo o negativo», comentó Daman. «Creo que cuando la gente vea cómo Blake encarna a Lily, quedarán encantados».

La película, dirigida por Baldoni, quien también interpreta al interés amoroso de Lily, el doctor Ryle Kincaid, está basada en la exitosa novela de Hoover, que ha tocado temas tan complejos como el abuso doméstico, ya está en carteleras.