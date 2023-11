¿Cuánto gana Mariah Carey por “All I Want for Christmas Is You”?

Suena el tintineo de las campanas, la música inicia y se escucha: “I don’t want a lot for Christmas…”. Es Mariah Carey anunciando el inicio de la Navidad. Casi 30 años cumple este clásico de la temporada decembrina que formó parte del cuarto álbum de estudio de la cantante.

Desde entonces, “All I Want for Christmas Is You” es uno de los temas más versionados de la industria musical y el mayor éxito de Carey. Ha estado en comerciales, programas especiales, series, películas, giras y conciertos, ¡es todo un fenómeno! Y Mariah lo sabe.

Recientemente la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver cómo se abre una bóveda, dentro está ella congelada y al grito de “It’s Time” el hielo se rompe y la Navidad comienza al ritmo de “All I Want for Christmas Is You”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

Pero ¿sabes cuánto gana Mariah por esta canción? Más allá de ser la intérprete, es también la compositora del tema junto con Walter Afanasieff, quien le ayudó en la redacción de la letra y en su producción.

De acuerdo con un estudio que realizó The Economist, es probable que cada año genere 2.5 millones de dólares, ¿lo puedes creer? Así que, aproximadamente, ha recaudado más de 72 millones de dólares desde su lanzamiento.

A esa cantidad hay que sumarle las campañas y presentaciones que cada temporada hace, ya que sin duda es después de Santa, el personaje más icónico de estas fechas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

«All I Want for Christmas is You» es todo un fenómeno, de acuerdo con Guinness World Records, es el sencillo navideño más alto en las listas de éxitos de un artista solista y es el primer sencillo navideño Certificado Diamante por la organización comercial Recording Industry Association of America. ¿Te lo imaginabas?