Diego Luna confiesa que ‘Y tu mamá también’ lo llevó a Star Wars

Este lunes 19 de septiembre se llevó a cabo la premiere de ‘Andor’, la nueva serie de Star Wars para Disney Plus, en la CDMX. ‘Andor’ cuenta la historia de Cassian Andor antes de los sucesos que ocurren en Rogue One, en donde el encargado de darle vida a este rebelde personaje fue el mexicano Diego Luna, quien compartió créditos con la protagonista de la cinta, Felicity Jones, quien dio vida a Jyn Erso.

Para quienes ya vieron Rogue One sabrán que el futuro de los personajes es inexistente en la saga, pues aunque sus acciones repercuten de manera permanente a lo largo de toda la historia de la franquicia, realmente o hay posibilidad de volver a verlos. Sin embargo, después de ver la complejidad del personaje de Andor, su carisma y lo mucho que conectó con el público, Lucas Film de la mano de Disney decidió hacer una serie completa de este personaje, quien vuelve a ser interpretado por Diego Luna en los 12 episodios de esta primera temporada que se estrena el próximo 21 de septiembre en Disney+ y que está dirigida y co-escrita por Tony Gilroy, coguinista de Rogue One.

Y sí, especificamos primera temporada, porque en la premiere Diego Luna llegó como sorpresa de la noche y le confesó a los medios y asistentes que pronto comenzarán a grabar los episodios de una segunda temporada. Así que podemos esperar que esta nueva serie de una galaxia muy muy lejana conquiste al público a tal grado de que se queden con ganas de saber más, tal como ha pasado con su serie hermana, ‘The Mandalorian’, que ya va en una tercera temporada.

Una charla con muchas confesiones

El actor, visiblemente contento de estar celebrando en México el estreno de la serie que, además de protagonizar también produce, confesó que el crew de ‘Andor’ está lleno de talento de todas partes del mundo, lo cual habla muy bien de Lucasfilm, pues buscan a los mejores independientemente del lugar de donde provengan, y eso es algo que siempre ha estado presente también en la historia de Star Wars, en donde los personajes son de distintas partes de la galaxia.

Al ser cuestionado sobre lo difícil que había sido para él como mexicano llegar a esta franquicia y cual sería su consejo para las generaciones siguientes de actores, Diego respondió que lo mejor que pueden hacer es trabajar con lo que tienen a la mano, abrirse puertas con lo que está a su alcance.

«Siempre puedes hacer algo desde donde estas. Muchos años me dijeron que me fuera a Estados Unidos a hacer castings, y de repente, lo que realmente me hizo viajar con mi trabajo fue hacer películas aquí. Un trabajo que tiene que ver con mi contexto, con mi comunidad y con la gente con la que crecí. La mejor oportunidad es la que tú te puedes abrir, y la historia que tienes que contar es esa que tú tienes necesidad de contar, no tienes porqué emular la carrera de nadie. Si estás haciendo lo correcto esta industria voltea a verte.»

Así mismo contó que cuando lo llamaron para hacer el casting por primera vez para participar en Rogue One no lo podía creer, y que fue justamente una de las películas que hizo en México, lo que lo llevó al universo de Star Wars.

«Le hecho la culpa a Rogue One, porque no creo que haya sido sólo el personaje, sino a lo que se atrevió esa película. Esa película se atrevió a ser distinta, a buscar otro tono a despegarse completamente de lo que se venía haciendo en la saga, a tener su propia identidad. Y fueron muy audaces y muy arriesgados, me refiero a Lucas Films y al director, en castearme a mí por ejemplo. Nadie lo hubiera pensado. Cuando llegué a la primera junta creí que era una broma. El director me dijo «Yo vi Y tu mamá también, y quería mucho trabajar contigo.»»



Cuando Diego Luna lo supo no lo podía creer, pues jamás imaginó que una película que hizo en 2001, iba a repercutir en su llegada a Hollywood en 2016 con una de las franquicias más famosas y queridas del mundo.

«¿Te cae que hacer Y tu mamá también me trajo hasta aquí? No me lo hubiera imaginado, si no me hubiera encuerado antes.» bromeó.

Diego Luna confirma una segunda temporada

Además de platicar con nosotros sobre su llegada a Star Wars y su personaje, el actor nos confesó que habrá una segunda temporada de ‘Andor’ a pesar de que aún no se estrena la primera. «Hay 12 episodios en esta primera temporada, y 12 más que estamos a punto de empezar a filmar. La idea de un tipo que encontramos en Rogue One que está dispuesto a sacrificar todo por la causa; un tipo que está completamente solo, nadie tiene el acento que tiene Cassian en Rogue One, viene de un lugar del que ningún otro personaje viene. Ahora vamos a ver esos orígenes, la infancia a la que se refiere en Rogue One. Nos cuestionamos hasta donde podíamos ir. Ya sabemos a dónde llega el personaje y con lo que te podemos sorprender es con el viaje de cómo llegó hasta ahí. »

El actor no dejó de recalcar lo afortunado que se siente de ser parte de este universo de ciencia ficción, y al termino de la conferencia se acercó a firmar autógrafos y tomarse fotos con los presentes. «En mi infancia y adolescencia, que ya actuaba, no soñaba ni siquiera con ser parte de este universo. En el universo de Star Wars me asumía siempre como espectador, no me veía ahí, ni siquiera pasaba por mi cabeza. Y que ahora estemos aquí celebrándolo… se siente muy bonito, me enorgullece mucho. Al principio me sentía como un niño en un parque de diversiones, me tuve que concentrar y poco a poco el proceso me fue ayudando.»