‘Challengers’, la nueva cinta que lleva a Zendaya a otro nivel de actuación

Si tomaste la mejor decisión al momento de ir al cine este fin de semana, entonces seguramente ya viste ‘Challengers’, la nueva película protagonizada por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor.

La película que levantó altas expectativas desde que se estrenó su primer tráiler, al fin llegó a las salas de cine el pasado 25 de abril. Una de las mejores películas sobre deporte que se han hecho en los últimos años.

Y es que, pese a que el tenis es el hilo conductor de la cinta, que a su vez convierte todo el lenguaje cinematográfico en un ir y venir como si se tratara de una pelota pimponeada en la cancha en un partido final, ‘Challengers’ nos habla de los sueños, de la amistad, de la superación, el amor y el privilegio, todo con saltos en el tiempo y movimientos de cámara tan irreverentes como sus personajes, que son un poco de todo, menos simples.

¿De qué trata ‘Challengers’?

Cuenta la historia de dos amigos amantes del tenis que poco a poco buscan abrirse paso en las ligas profesionales. Art es un chico que, aunque tiene menos talento para el tenis comparado con Patrick, toma las cosas más en serio y con mayor madurez, además de tener una mejor posición económica para perseguir su sueño.

Por su parte, Patrick es un jugador con talento, pero más lento para madurar y sin estabilidad económica. Ambos, pese a sus diferencias, son mejores amigos y se apoyan mutuamente para seguir avanzando en su carrera como tenistas, hasta que conocen a Tashi, una jugadora que se destaca de todos sus oponentes por una ventaja apabullante.

Ella es la gran promesa del tenis, y también quien conquista a ambos amigos. Después de una noche de tentación llena de tensión sexual, Tashi decide que se quedará con quien gane el partido. Aunque en el fondo ya sabe quién lo hará.

La obsesión de Tashi por el tenis la lleva a terminar su relación, y casi a la par sufre un accidente y se despide de su carrera como tenista. Entonces se refugia en el otro amigo que también estaba enamorada de ella. Ahora, años después, Tashi sigue involucrada y triunfando en el tenis a través de su esposo, quien quiere retirarse, pero antes debe enfrentarse a su antiguo mejor amigo.

Un enfrentamiento en donde alguien espera recuperar al amor de su vida, alguien más pretende demostrar su valía y otro pretende ver un buen partido de tenis, sin saber que todos obtendrán lo que menos esperan.

Una cinta que te mantiene al filo del asiento

En EstiloDF asistimos a la conferencia de prensa global de ‘Challengers’, en donde la productora, Amy Pascal, explicó lo orgullosa que está con el resultado de la película. «Es muy difícil contar una historia que suceda en diferentes líneas de tiempo, que va hacia adelante y hacia atrás, pero se sigue moviendo para adelante en cuanto al storytelling. Y aun así, como espectador nunca te confundes».

El director, Luca Guadagnino, logra llevar esa tensión de un partido de tenis a la cinta, al punto de poner al espectador al filo del asiento y aguantar la respiración en la última jugada.

La astucia de su película se debe a sus decisiones artísticas, al ritmo del montaje y al emplazamiento de su cámara, en donde a veces nosotros como espectadores nos convertimos en la pelota, y a veces en la cancha, pero también se debe en gran medida a las actuaciones.

Uno de los más grandes retos de Zendaya

Los tres protagonistas son espléndidos en la cinta, aunque mención especial merece Zendaya, quien logra ser el puente y el catalizador de los otros dos. Un personaje que no fue fácil para ella.

«Creo que aún estaba filmando Euphoria y es una de esas cosas en las que todo el mundo sabe que, especialmente cuando estoy trabajando, es difícil que me ponga a hacer otra cosa que no sea pensar en lo que voy a hacer al día siguiente en el set. Así que tuvimos un mocktail para leer el proyecto en la casa de mi agente, y me enamoré del guion», compartió la actriz.

Zendaya nos contó que aunque el guion la emocionó mucho, era incapaz de definirlo bajo un género, y eso la puso nerviosa. «Es brillante, y también me puso muy nerviosa por la complejidad de estos personajes. Creo que también porque no podía definir qué tipo de película era. Era divertida, pero no diría que es una comedia; pero hay drama, y no diría que es sólo drama; hay tenis, pero no es una película de deportes. Así que creo que ese sentimiento de ver todo en un solo guión de manera tan bella me aterrorizó del mismo modo que me retó y me emocionó».

Para Zendaya, interpretar a Tashi fue un reto que decidió aceptar como actriz, pero también como productora

«Fue un personaje que nunca había leído o visto antes, así que realmente me asustó, y me dije: ‘Tal vez necesito hacer esto’. Y creo que tener la oportunidad de ser parte de ello de manera creativa… espero que en servicio de los personajes, con un increíble equipo y ayudando a traer a estos personajes a la vida, fue como un sueño».

La actriz, de 27 años, explicó que como productora, su principal meta fue traer a la pantalla toda la complejidad de los personajes, algo que logró gracias a todo el equipo y el talento del director, quien siempre profundizo en conocer a fondo a cada personaje, hasta el punto de saber qué perfume usaría cada uno.

«Yo era muy fan de Luca desde hace mucho por su trabajo. Nos conocimos una vez en una cena de Fendi, y él fue tan amable y dulce conmigo, me ayudó a encontrar opciones vegetarianas porque yo no hablo italiano, y me encantó. Esperaba trabajar con él, así que esto fue mágico. Comprendí que él entendió el tipo de película que queríamos hacer,» confesó Zendaya.

‘Challengers’ encabezó la taquilla en su primer fin de semana, y se espera que lo siga haciendo en las semanas consecutivas. ¿Ya la viste?