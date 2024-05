Garfield conquistará a las nuevas generaciones con su más reciente película

Esta semana se estrenó ‘Garfield: Fuera de casa’, una cinta animada que trae de regreso al icónico gato que odia los lunes, pero en su versión más activa y lejos de la comodidad de su casa, mostrándonos el pasado de Garfield, su padre, y cómo fue que terminó con Jon.

Si bien en esta entrega se extraña un poco la alta dosis de sarcasmo del Garfield de los 90, se compensa con una buena cuota de ternura y diversión. Vemos cómo alguien que no sale de su casa para nada es obligado a sumergirse en una aventura por culpa de su padre quien, de acuerdo con Garfield, fue quien lo abandonó.

La película nos plantea una aventura con personajes únicos, carismáticos y divertidos, mientras nos habla de la paternidad y el lazo familiar que, en ocasiones, no es bueno por falta de comunicación, pero siempre puede mejorar si ambas partes están dispuestas a escucharse.

Mientras que esta cinta es llamativa y entretenida para los pequeños, para los más grandes resulta una invitación a la nostalgia y un aprendizaje nuevo familiar.

Un Garfield renovado

En esta ocasión, 30 años después de escuchar a Sandro Larenas dar vida a este icónico personaje en su versión en español, el actor de doblaje pasa la estafeta a Memo Villegas, quien es consciente del gran peso que carga con este proyecto.

«No voy a emular a Sandro, esto ya es un inicio para hacer un nuevo Garfield. Al principio sí sentí presión, sabía que sería el proyecto en el que recibiría más hate. Afortunadamente no me he involucrado en ningún proyecto en donde reciba mucho hate, pero dije: ‘¡En este sí!'», explicó Memo en entrevista para EstiloDF.

El actor y comediante mexicano nos confesó que ya ha leído algunos comentarios. «Tienen razón un poco. Si de pronto le cambias la voz a alguien que creció con un dibujo animado durante 20 años, pues sí».

Y aunque Sandro ya no es Garfield, sí participa en la cinta y lo hace para dar vida a Vic, el papá de Garfield.

Platicamos con el cast de doblaje

Además de Memo Villegas, el cast de doblaje en español cuenta con Regina Orozco prestando su voz a la villana de la historia, Jinx. «No es disfrutable, tienes que tener muchísima concentración y apoyo de voz», nos explicó Regina cuando le preguntamos sobre el proyecto, aunque también aseguró que le gustó el personaje.

Además, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conocidos juntos como ‘La Cotorrisa’, hicieron su debut en el doblaje con esta cinta, dando vida a Noland y Roland, respectivamente, los dos secuaces de Jinx que secuestran a Garfield para usarlo como carnada y atraer a su papá.

¿Para qué quiere Jinx al papá de Garfield? Para cobrar venganza sobre un percance que tuvo con él; ahora Garfield es daño colateral y tendrá que cumplir las exigencias de Jinx en equipo con su papá para salir de este apuro.

