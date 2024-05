El “verdadero amor” de Lindsay Lohan y Hilary Duff está de regreso

Una mamá amorosa viaja a una isla tropical para asistir a la boda de su hija, pero descubre que el padre del novio es un ex al que no veía desdee hace muchísimo tiempo, tal es la premisa de la película «The Mother of the Bride«, proyecto que trae de regreso a uno de los actores más queridos de los 2000: Chad Michael Murray.

El actor nació el 24 de agosto de 1981 en Buffalo, Nueva York, y saltó a la fama en la década de los 2000 con su papel en la exitosa serie de televisión One Tree Hill, donde interpretó a Lucas Scott.

Su carisma en pantalla lo convirtió rápidamente en un ícono adolescente. Además de su éxito en la televisión, Murray dejó una marca significativa en el cine. Se destacó en películas como Freaky Friday(2003), A Cinderella Story (2004) y House of Wax(2005).

También ha participado en la creación de proyectos independientes y ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta el terror.

A lo largo de su carrera, Chad Michael Murray ha mantenido una base de seguidores leales y es una figura influyente en la cultura pop.

Su camino romántico

Chad Michael Murray, conocido por sus papeles románticos en la pantalla, ha tenido una vida amorosa igualmente intrigante tanto dentro como fuera de la ficción. En la vida real el actor ha protagonizado varias relaciones públicas que han capturado la atención de los medios.

Su matrimonio más notable fue con su coestrella en One Tree Hill, Sophia Bush, con quien se casó en 2005. Sin embargo, la relación terminó en divorcio solo cinco meses después. Posteriormente, Murray estuvo comprometido con la extra de One Tree Hill, Kenzie Dalton, antes de separarse en 2013.

En cuanto a sus roles en la pantalla, Murray ha interpretado a muchos enamorados memorables. Desde su relación con Lindsay Lohan en Freaky Friday hasta su romance con Hilary Duff en A Cinderella Story.

En One Tree Hill, su personaje Lucas Scott estuvo involucrado en relaciones complicadas con Brooke Davis, interpretada por Sophia Bush, y Peyton Sawyer, interpretada por Hilarie Burton, lo que generó debates apasionados entre los fanáticos sobre quién era la pareja ideal para Lucas.

Más recientemente, en proyectos como Riverdale, Murray ha seguido explorando dinámicas románticas complejas en la pantalla, manteniendo a los espectadores intrigados por sus relaciones en la ficción.

Ya sea en la vida real o en la pantalla, las relaciones amorosas de Chad Michael Murray continúan siendo tema de interés para sus seguidores, quienes siguen de cerca su camino romántico tanto dentro como fuera de la pantalla.