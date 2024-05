“The Idea of You”: estas son las diferencias entre el libro y la película

¡Prepárate para una montaña rusa de emociones con The Idea of You, la nueva película protagonizada por la encantadora Anne Hathaway que te llevará en un viaje lleno de risas, romance y decisiones difíciles.

En el corazón de la historia está Solène Marchand, interpretada por Hathaway, una mujer divorciada de 40 años que se encuentra en una encrucijada en su vida. Cuando el apuesto y joven vocalista de la boy band más famosa del planeta, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), entra en escena, comienza un romance inesperado y apasionado que desafía todas las expectativas.

La película está basada en el libro homónimo de Robinne Lee, publicado en 2017. Muchas personas consideran que la historia está inspirada en el cantante Harry Styles; sin embargo, la autora lo ha desmentido en múltiples ocasiones.

Al estar basada en un libro, ¿sabes qué cosas se cambiaron para que la historia funcionara como película?

Conoce todos los cambios en la historia

Primero, ¿dónde se conocieron estos tortolitos? En el libro, Solène y Hayes tienen su primer encuentro en un hotel de Las Vegas. ¡El glamour y el misterio de Sin City le dan el toque perfecto! Sin embargo, en la película, la chispa surge en el Festival Coachella. ¿Quién dijo que los romances no pueden comenzar en medio de una multitud y buena música?

Y qué decir de la relación de Solène con su hija Izzy; ese fue uno de los grandes cambios. En la película, Izzy acepta el romance de su madre con el joven cantante, aunque deja claro que su favorito siempre fue Rory. En el libro todo es más cruel, Izzy se aleja de su madre por completo.

Pero la verdadera diferencia explosiva está en el final de la historia. En el libro, Solène termina su romance con Hayes, dejándolo en visto para siempre. ¡El amor se desvanece en las páginas!

En la película, el romance se corta abruptamente debido al acoso de la prensa y las fans, afectando emocionalmente a Izzy. ¿Un final menos que feliz?

Aunque los creadores de la película defienden su final abierto, la autora del libro, Robinne Lee, admite que sabía que Hollywood iba a darle su toque mágico a la historia. ¿Cambiará tu perspectiva sobre el final?

¿Cuál final prefieres, el que te hace suspirar con esperanza o el que te rompe el corazón en mil pedazos? ¡Cuéntanos tu opinión!