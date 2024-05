La terrible historia detrás de “Baby Reindeer”, la nueva serie de Netflix

Baby Reindeer (Bebé reno, en español), la nueva serie de Netflix, está siendo todo un fenómeno; su trama ha cautivado a personas de todo el mundo. Una mujer que acosa a un aspirante a comediante con miles de correos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas hechas a mano durante años. Ella es Martha.

El acosado es Donny, un aspirante a comediante que, mientras es víctima de Martha, revive todos los traumas que le generaron las múltiples violencias que sufrió a lo largo d su vida.

Si no lo sabias esta serie de 11 capítulos está basada en una historia real, la de Richard Gadd, actor principal y guionista de la producción de Netflix. Martha es un seudónimo y la actriz que la interpreta no se parece nada a la verdadera acosadora. Tampoco terminó en la cárcel, simplemente obtuvo una orden de restricción.

El creador de la serie modificó los nombres y los detalles de la historia por razones legales, pero sin menguar la experiencia que vivió.

“Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla hasta el punto de que no creo que ella se reconozca. Lo que se tomó prestado es una verdad emocional”, le comentó Gadd a medios internacionales.

Gadd primero llevó su historia al teatro, primero en 2016 con “Monkey See Monkey Do” y luego en 2019 a través de un unipersonal con el mismo nombre que el de la serie.

“No quiero hablar por todas las personas que han sido abusadas sexualmente, pero una de las ramificaciones más comunes es la autoinculpación (…) ¿Por qué fui allí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué yo… bla, bla, bla? He vivido en una prisión de autodesprecio y autocastigo. Pero escribirlo de forma cronológica y procesarlo… supongo que aprendí a ser un poco más empático conmigo mismo”, le dijo Gadd a The Independent.

No busquen a las personas reales

Tanto ha sido el furor que ha despertado la historia de Richard que los fans de Baby Reindeer emprendieron una investigación por encontrar a las personas reales involucradas en el caso, incluso han llegado a señalar a personas cercanas a Gadd, por lo que el actor ha tenido que salir a desmentir los rumores y las acusaciones.

“Las personas que amo, con las que he trabajado y que admiro (incluido Sean Foley) están injustamente atrapadas en la especulación. Por favor, no especules sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, expresó Gadd en su cuenta de X.

Por su parte, Jessica Gunning, la actriz que le da vida a Martha en la ficción también pidió para la búsqueda e insistió en que ese no era el propósito de la producción de Netflix.

“Es una verdadera lástima porque demuestra que no vieron el programa correctamente. Netflix y Richard hicieron todo lo posible para intentar asegurarse de que las identidades se mantuvieran privadas por alguna razón. Deliberadamente no quería hacer una personificación de alguien, quería hacer una interpretación de este personaje”, explicó.