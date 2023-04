Dile adiós a los ‘baby hairs’ y luce radiante

Tanto si eres de las que aman hacerse un peinado diferente todos los días, como de las que prefieren lucir su melena llevándola suelta, seguro que has lidiado con los ‘baby hairs’. Puede que algunas veces no te causen conflicto si tu look es más casual. Pero para esos eventos en donde quieres verte impecable, te decimos cómo puedes controlar esos cabellitos rebeldes y deslumbrar como toda una súper modelo.

Que los ‘baby hairs’ no arruinen tu look

Después de pasar horas escogiendo el outfit perfecto y arreglándote para ese evento especial, lo que menos quieres es que esos pequeños cabellos arruinen tu peinado. Y es que aunque casi no se noten, el peinarlos sí que hace la diferencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DUA LIPA (@dualipa)

Sabemos que aunque el gel es una opción para mantener tu cabello en su lugar durante todo el día, a la larga puede ser perjudicial. Muchas veces este producto está compuesto de agua y alcohol que si bien resuelven el problema y mantienen fijo tu peinado, es probable que su constante uso termine deshidratando tu cuero cabelludo.

En su lugar te sugerimos utilizar cera. Este producto es de base natural y, a diferencia del gel, no hará que tu cabello luzca tieso. No obstante, su composición permite que resulte ideal para aplacar los pelitos rebeldes. Además, el que tu pelo tenga mayor flexibilidad te dará un aspecto más elegante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zendaya (@zendaya)

Haz notar tu melena

Aun si llevas el cabello suelto, aplicar un poco de cera en las raíces hará destacar tu melena. Siguiendo este tip, tu peinado lucirá más cuidado y pulcro. Kendall Jenner y Hailey Bieber son expertas aplicando este truco. Es por ello que siempre lucen elegantes, aun cuando deciden no hacerse algún recogido.