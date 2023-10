¿Dulce o truco? Este es el maquillaje perfecto para Halloween

¡Ya llegó Halloween!, el día perfecto para experimentar con nuestro looks y probar outfits y makeups que en el día a día no nos atreveríamos a usar. Es por eso que en nuestra búsqueda del maquillaje perfecto edición Halloween para este 2023 hemos encontrado dos colecciones hermosas de maquillaje que, además de ir muy en sintonía con la temporada, tienen fórmulas amigables con tu piel y propuestas con las que podrás armar beauty looks fuera de lo normal, pero también que puedes adaptar para el día a día.

¿Lista para conocer nuestra selección? Ambas colecciones te brindarán la oportunidad de armar looks casuales para tu día a día en la oficina, pero también te ofrecen la oportunidad de agregar un toque distintivo, fuera de lo normal, y hasta armar tu maquillaje de Halloween y Día de Muertos para las fiestas que faltan.

¡Una novia que nunca pasa de moda!

Las películas de Tim Burton son clásicos del cine para esta temporada. Su estilo, estética y personajes, definitivamente han sabido encarnar muy bien el spooky spirit con mucho estilo. En esta ocasión ha sido El cadáver de la novia (Corpse Bride) la cinta que ha atraído la atención de Sheglam para hacer una colaboración de maquillaje en conjunto.

Esta colección mezcla de manera perfecta el estilo gótico y misterioso de la película, con los básicos que no pueden faltar para crear un beauty look digno de mención, especialmente en esta temporada. Con una paleta que abarca distintas tonalidades de azul, gris, negro y plateado podrás lograr los beauty looks más tenebrosamente lindos para sorprender a todos este Halloween.

En esta paleta destacan los acabados metálicos que, como ya vimos en el street style de las Semanas de la Moda, son los favoritos de este año.

¿Buscas algo diferente? Su Ghostly Glitter Gel es perfecto no sólo para usar como sombras, sino también para agregar detalles glowy al resto de tu maquillaje, sobre todo si quieres crear algo fuera de lo convencional. La colección también trae un hermoso iluminado con destellos tornasol ideal para afilar los pómulos y crear esas facciones angulosas características de la festividad.

La colección de Corpse Bride incluye también tres labiales líquidos que van del rojo al coral pasando por el rosa, así como un lip balm súper original que hasta incluye el anillo de la novia. ¡Sin duda una colección invaluable para los fans de Tim Burton! Lo mejor de todo es que estos productos los puedes comprar por separado o la colección completa.

¡De otra galaxia!

Vive un Halloween muy cósmico con la colección de otra galaxia: Cosmic Come Up Collection. Este set incluye paleta de sobras, un iluminador que se nota desde la luna, labiales en colores tierra que van desde el verde hasta el rojo más convencional, una beauty blender, pero definitivamente lo que más nos gustó de este set son los delineadores.

Hay cuatro tonos de delineador, Dark Matter, Andromeda, Rocket Ship y Exocomet, todos con una textura suave para aplicar de manera súper sencilla a la primera, y con brillo deslumbrante que te va a dejar con la boca abierta y que definitivamente te será de mucha utilidad no sólo para esta temporada, sino también para tus próximos beauty looks de concierto y de Año Nuevo.

Esta colección tiene tres colores protagónicos: el verde, el azul y el café, por lo que podrás crear makeups súper versátiles con una buena cobertura y pigmentación. ¿Qué tal un makeup para encargar a Poison Ivy este Halloween? También lo podrás lograr con la propuesta de esta colección que al igual que la de El cadáver de la novia podrás encontrar en la página oficial de Sheglam. ¿Lista para beauty looks de impacto?