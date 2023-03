El blush con detalles de highlighter que amamos y está conquistando TikTok

La primavera ya está aquí, y que mejor que lucir un makeup rosy que parezca besado por el sol, para poder recibir esta temporada que nos invita a reinventarnos y hacer florecer nuestro estilo. La clave para lograrlo es el blush. Cómo aplicarlo, en dónde aplicarlo y cuánto, son claves fundamentales para lograr un beauty look de impacto para cualquier hora del día. Pero también es importante contar con el blush perfecto. ¿No sabes cuál es? Nosotros lo encontramos.

Lo mejor de todo es que, contrario a lo que pensaríamos a primera instancia, el blush ideal no es de las grandes y carísimas firmas que reinan el mercado, sino de una marca low cost de la que ya te hemos hablado, que además de ser súper eficaz y de buena calidad, es vegana, cruelty free y siempre busca tener un menor impacto en el medio ambiente.

Pero ya, sin dar más vueltas, te revelaremos nuestro secreto. Se trata del blush de la marca alemana essence: Pure Nude Baked Blush. Esta joya que cuesta menos de $200 tiene la pigmentación ideal para dejar tus mejillas con ese toque rosado natural perfecto para recibir la primavera. Si no nos crees velo por ti misma.

Aunque en México podemos encontrar varios productos de essence en tiendas departamentales como Walmart, Chedraui o tiendas pequeñas de cosméticos como Bellísima; este lanzamiento no ha llegado a nuestro país, por lo que sólo podrás obtenerlo comprando en línea. Sin embargo, tenemos buenas noticias, pues de la misma familia ha llegado BLUSH BRUSH. Otro de los lanzamientos que vale la pena tener en tu cosmetiquera y que además sí se encuentra en nuestro país.

Pide el tono breathtaking para lograr el mismo resultado de mejillas besadas por el sol. Afina tus rasgos utilizando el blush en la parte más alta de tus pómulos, arrastrando el producto hacia a fuera, hasta la línea del cabello. Aplica un poco en la nariz para crear ese efecto de bronceado natural, y listo. Un beauty look delicado, fresco y en tendencia.

Otro imperdible

Además de estos dos productos de essence, tenemos un tercer blush de la misma gama low cost que es nuestro favorito y con el que se logra el mismo resultado que con grandes firmas como Gucci u otras un poco más comerciales como Rare Beauty. Se trata de la marca hermana de essence, Catrice.

Catrice cuenta con Cheek Lover Oil Infused Blush. Nuestro favorito es el tono 10 Blooming Hibiscus, que tiene una pigmentación perfecta para los predominantes tonos apiñonados de las mexicanas. Después de probarlo no querrás dejarlo nunca. Además de darle color a tus mejillas difuminándose como si se tratase de un blush en crema – aunque es en polvo-, cuenta con pigmentos luminosos que agregan luz a tu rostro como si estuvieras usando un highlighter.

Definitivamente un básico que tienes que probar, pues te ayudará a darle un toque final y perfecto a tu maquillaje de todos los días y también a esos beauty looks de ocasiones especiales.

El único defecto que le vemos al producto es que su empaque no es muy resistente, así que es probable que después de un par de meses de uso se safe la tapa. Pero si tienes especial cuidado con él o no te importa tenerlo en un lugar donde solo le puedas sobreponer la tapa, entonces no es un problema.

Dale una oportunidad a cualquiera de estos tres lanzamientos y verás cómo tu maquillaje tiene un boost gracias a su acabado profesional. ¡Palabra de experta!