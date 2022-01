El chicken sandwich más rico de la CDMX que tienes que probar

Si tienes un alma foodie entonces el lugar que te vamos a presentar a continuación se convertirá en uno de tus restaurantes favoritos. Se trata de Popeyes, una cadena de restaurantes con más de 45 años de tradición culinaria que conquistó a los habitantes de Louisiana con sus deliciosas recetas de pollo frito.

Desde 1972 Popeyes se ha convertido en un lugar que no puede faltar en las listas de los mejores lugares de pollo frito. Si has tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos seguramente ya has escuchado de él, e incluso es muy probable que ya hasta lo hayas probado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Popeyes Mexico (@popeyesmexico)

Bueno, ahora ya no tendrás que viajar tan lejos, pues Popeyes ha llegado a la Ciudad de México. Así es, ahora tendrás oportunidad de comer uno de los sandwiches de pollo frito más deliciosos que existen. Lo mejor es que no sólo se encuentran en un punto, sino que ya tiene varias sucursales abiertas, una en Insurgentes Sur 810, otra en la Central de Autobuses del Norte, y una en la Zona Rosa (Liverpool #115). Además, están próximos a abrir otras en Forum Buenavista, Santa Fe, Interlomas, Polanco, etc.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Popeyes Mexico (@popeyesmexico)

Un chicken sandwich para chuparse los dedos

Aunque en su menú podrás encontrar distintas presentaciones del pollo frito, pure, ensalada, mac and cheese, entre otros platillos, la especialidad de la casa es el Chicken Sandwich, en el cual podrás disfrutar de pollo marinado por 12 horas en condimentos y especias de Louisiana para lograr un sabor único.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Popeyes Mexico (@popeyesmexico)

Hay dos presentaciones, la clásica, la cual recomendamos probar de manera casi obligatoria para que descubras el porqué Popeyes es de los mejores lugares para comer pollo frito; y la versión picosa, la cual te advertimos que sí pica en un nivel de moderado a alto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Popeyes Mexico (@popeyesmexico)

¡Hasta la cocina!

En EstiloDF tuvimos oportunidad de meternos hasta la cocina de Popeyes para ver cómo preparan este delicioso Chicken Sandwich y qué lo hace tan especial. En nuestra visita comprobamos que el cuidado que le ponen a cada pedido es una de las más grandes razones.

El pollo se limpia perfectamente para después pasarlo por las especias que le darán el sabor único de Louisiana, se deja marinando por 12 horas en 6 diferentes especias de la cultura cajún, y luego se pasa a empanizar. Después se lleva un control en varios apartados con aceite para poder freír. El secreto está en no dejar que el aceite se ensucie o se utilice tantas veces.

Gracias a su logística, el pollo listo para servir siempre se mantendrá fresco y con el mejor sabor, pues se encargan de medir el tiempo que pasa desde que se fríe hasta que llega a tu mesa.

Aunque se considera fast food, Popeyes se toma su tiempo para preparar cada uno de sus platillos, especialmente el Chicken Sandwich como te hemos comentado. Sin embargo, cuando llegas al restaurante y ordenas, la comida ya está lista para que la sirvan. así que tendrás un servicio rápido y eficiente.

Sin duda un un sandwich que tienes que probar. Y si va acompañado de papas fritas y complementos como el pure… te vas a enamorar.