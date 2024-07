La reciente renuncia de Martha Cristiana como Directora Nacional de Miss Universo México ha desatado una serie de revelaciones sobre problemas internos dentro de la organización.

En una entrevista con el programa de televisión «Sale el Sol», la actriz y exdirectora se refirió a un estilista identificado como Jorge Figueroa, a quien señaló como una «manzana podrida» que obstaculizaba sus esfuerzos por promover la inclusión en el certamen.

Martha Cristiana no escatimó palabras al describir su frustración con la situación interna del certamen: «Hay una persona que es bastante nociva, siempre hay una manzanita podrida y la verdad es que esta no es la excepción. Creo que las grandes decisiones que se toman en esas juntas creativas a donde no están los grandes jefes, pues no se llegan a filtrar», aseguró en la entrevista.

La actriz explicó que había asumido el rol de directora con la intención de implementar políticas inclusivas, siguiendo las nuevas directrices de Miss Universo que permiten la participación de mujeres de cualquier edad, con hijos, y mujeres trans. Sin embargo, su experiencia fue muy diferente.

«Cualquier chava que yo metía, al día siguiente me la sacaban, sus razones eran: es que viejas no les gustan, es que con hijos se les hacen los cuerpos diferentes, no queremos una mujer trans», declaró Cristiana.

Un historial problemático

Las acusaciones contra Jorge Figueroa no son nuevas. La experta en maquillaje y con una amplia experiencia en el mundo de los certámenes de belleza Cristina Cuéllar contó que empleó a Figueroa en el pasado y que tuvo problemas con él.

«Personas que me han preguntado que si se trata de la misma persona a la que se refiere la señora Martha Cristiana, esta persona que estuvo vetada por la señora Lupita Jones, que ha estado vetado por muchos lados, que está denunciado, que si es la misma persona que trabajó conmigo y la respuesta es que sí, se trata de Jorge Figueroa», contó Cuéllar.

Figueroa ha sido señalado no sólo por obstaculizar la inclusión, sino también por su comportamiento manipulador y despectivo hacia otros.

Martha Cristiana mencionó que Figueroa tenía a Osmel Sousa, reconocido por su papel en el mundo de los certámenes de belleza, «en la palma de la mano», hablando bien de él en público, pero criticándolo a sus espaldas.

Impacto y reacciones

La renuncia de Martha Cristiana ha generado un fuerte impacto en el mundo de los certámenes de belleza en México. Cynthia de la Vega, exdirectora Nacional de Miss Universo México, también expresó su apoyo a Cristina y su descontento con la situación.

“Mi Cris, me quedo con dos grandes y ciertas cosas que mencionaste: todo lo que toca lo destruye… jala tu silla y siéntate a observar. Te agradezco por los años de amistad, sabes que te respeto y admiro.

«Quizá me faltó platicar contigo más a fondo antes de haber hecho algunas cosas durante mi gestión, pero siendo hermanas en Cristo sabemos que el hubiera no existe, que Dios sabe lo que pone, lo que quita y lo que hace, y que como bien dices, no hay como dormir en paz y que nadie se escapa de la justicia divina. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño”, le respondió De la Vega a Cuéllar.

Además, Cristiana no sólo denunció la falta de inclusión, sino también el maltrato hacia una candidata trans que había presentado. Incluso, denunció que “la manzana podrida” le aseguró que no podía meter a una modelo trans porque “México no está preparado para eso”.

La salida de Martha Cristiana y las revelaciones sobre la dinámica interna de Miss Universo México plantean serias preguntas sobre el futuro del certamen en el país y su compromiso con la inclusión. Mientras tanto, Cristiana sigue firme en su postura de que la organización necesita cambios profundos para alinearse con los valores de diversidad e inclusión que promueve Miss Universo a nivel global.

«La verdad es que no me arrepiento de haber dejado el puesto. Prefiero estar en paz conmigo misma sabiendo que hice lo correcto al no ceder ante las presiones de una persona que no tiene interés en un certamen inclusivo», concluyó Cristiana.