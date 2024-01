El potente sismo de Japón ¿sacudió a las celebridades mexicanas?

El 2024 llegó fuerte para Japón. Un sismo de magnitud 7.6 sacudió la prefectura de Ishikawa, en la península de Noto, en la isla principal de Honshu, y dejó al menos 48 muertos; sin embargo, se espera que el número de decesos ascienda, ya que hay muchas personas desaparecidas.

«Se han confirmado daños muy cuantiosos, incluidas numerosas víctimas, edificios colapsados e incendios. Tenemos que correr contra el tiempo para buscar y rescatar a las víctimas», comentó el primer ministro Fumio Kishida.

Además de las pérdidas humanas, el sismo provocó el derrumbamiento de casas y edificios, incendios, barcos pesqueros hundidos y carreteras destruidas.

Con motivo de la celebración de Año Nuevo, varias celebridades mexicanas se encontraban en aquel país al momento del movimiento telúrico, por lo que aquí te contamos cómo lo vivieron cada una de ellas.

Érika Buenfil y su hijo

La llamada “Reina de TikTok” se encuentra de vacaciones en Japón junto a su hijo Nicolás y su representante Víctor Khun. Afortunadamente los tres están bien. Fue a través de una historia en Instagram que contaron que se encuentran muy lejos del epicentro del sismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50)

“Recibí muchos mensajes de WhatsApp, afortunadamente estamos bien. Gracias por la preocupación, gracias por preguntar”, dijo la actriz. Después compartió imágenes de su visita a Tokyo Disneyland.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erika buenfil (@erikabuenfil50)

Galilea Montijo

La conductora también se encontraba allá, pero junto a su novio, el modelo Isaac Moreno, con quien está haciendo este viaje por diversos países para recibir con mucho amor el 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo)

Galilea, al recibir tantos mensajes de preocupación de sus familiares, amigos y fans, decidió lanzar un mensaje en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo)

“Buenos días desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por preguntar y preocuparse… Gracias a Dios salí de Japón 2 días antes del terremoto… y muy triste al ver las imágenes de ese país tan bello en todos los sentidos”, publicó en una historia.

Sandra Echeverría

La actriz eligió este destino para iniciar el año junto a su hijo Andrés y miembros de su familia. Afortunadamente la cantante comentó que también se encuentran lejos del epicentro y por lo tanto no sintieron el movimiento telúrico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial)

“Estamos perfectos. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Estamos lejos del epicentro y lejos de la zona de evacuación. Por lo tanto, ni lo sentimos. Thank God”, escribió.

Christopher Uckermann

Después del éxito de la gira Soy Rebelde Tour 2023, el cantante decidió viajar a Tokyo para recibir y celebrar el Año Nuevo, así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christophervon (@christophervuckermann)

“Recibir el 2024 en Tokyo es mágico para mi ser. Siento una energía muy especial y me siento muy agradecido de poder compartir este hermoso viaje contigo Samantha. He descubierto nuevos mundos en mi interior y sé que se manifestarán en mi música y en todo lo relacionado a mi creatividad. Gracias Dios (Universo, energía) por darme este hermoso regalo”, publicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christophervon (@christophervuckermann)

Si bien como tal no ha respondido si sintió o no el sismo, hace algunas horas compartió un video en el que se le puede ver bailando vestido de negro. “Grooving in Osaka”, se puede leer.