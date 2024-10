El regreso triunfal de los abrigos de pelo sintético

El otoño trae consigo más que hojas doradas y tardes frescas: los abrigos de pelo sintético.

Esta icónica y elegante prenda, que evoca lujo y comodidad, es la favorita de las fashionistas para darle un toque glamuroso a cualquier look. Desde las pasarelas de las principales capitales de la moda hasta las calles más chic, el “faux fur” o pelo sintético se ha convertido en el imprescindible de esta temporada, y su versatilidad lo hace ideal para cualquier ocasión.

Sostenibilidad y estilo

A lo largo de los últimos años, la moda ha vivido una revolución en cuanto a ética y sostenibilidad, y los abrigos de pelo sintético han sido una gran parte de este cambio.

Ya no se trata sólo de lucir increíble, sino de tomar decisiones más conscientes. Marcas de lujo y de moda rápida están apostando por alternativas cruelty-free, lo que permite que las amantes del estilo disfruten del glamour sin comprometer sus valores.

La diferencia entre los abrigos de pelo natural y sintético ha desaparecido prácticamente gracias a los avances en tecnología textil. Hoy el pelo sintético ofrece una textura suave y un acabado lujoso, sin el impacto ambiental negativo. Además es mucho más asequible, lo que hace que este must-have sea accesible para más personas.

¿Cómo llevar los abrigos de pelo sintético esta temporada?

Oversized y minimalista

Uno de los estilos que está marcando tendencia es el abrigo de pelo sintético oversized en tonos neutros como el blanco, gris o beige. Este tipo de abrigo, grande y esponjoso, añade un aire relajado y chic, ideal para quienes buscan un look casual pero con mucho estilo. Combínalo con jeans ajustados y botas de tacón grueso para un outfit effortless pero sofisticado.

Colores llamativos

Si eres de las que aman destacar, elige un abrigo en tonos vibrantes como el rosa chicle, verde esmeralda o azul eléctrico. Estos abrigos no sólo son cálidos, sino que también se convierten en la pieza protagonista de cualquier conjunto. Para equilibrar el look, llévalo con prendas básicas como una camiseta blanca y pantalones negros.

Animal print

El estampado de leopardo sigue siendo un clásico y, cuando se trata de pelo sintético, lo encontrarás en abrigos que elevan cualquier outfit al instante. El truco está en combinar esta pieza llamativa con ropa sobria: un vestido negro y botines harán que el abrigo sea el centro de atención sin caer en lo exagerado.

Abrigos cortos

Para quienes prefieren algo menos voluminoso pero igual de trendy, los abrigos de pelo sintético cortos son perfectos. Este estilo es ideal para un look más juvenil y desenfadado. Puedes llevarlo con un jersey de cuello alto y minifalda de cuero para un aire moderno y atrevido. Completa el outfit con unas botas hasta la rodilla y estarás lista para cualquier plan.

Capas y texturas

Los abrigos de pelo sintético no sólo añaden calor, también son perfectos para jugar con las capas y las texturas. Llévalo sobre un suéter de lana grueso o con una bufanda oversize. No temas mezclar diferentes texturas: el contraste entre el pelo esponjoso y otros tejidos gruesos le da al look profundidad y originalidad.