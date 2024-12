Ellos fueron los invitados que celebraron el amor de Sofía Castro y Pablo Bernot en su boda

San Miguel de Allende fue el escenario del cuento de hadas hecho realidad para Sofía Castro y Pablo Bernot, quienes sellaron su amor el pasado 30 de noviembre en una ceremonia religiosa que reunió a más de 500 invitados.

El evento, celebrado en un exclusivo rancho de la zona, estuvo marcado por momentos emotivos, moda de alta costura y una espectacular celebración que será recordada como una de las bodas más glamurosas del año.

La ceremonia inició puntualmente a las 17:00 horas. Pablo Bernot, de la mano de su madre Rebeca Krause, fue el primero en recorrer el pasillo de la iglesia, seguido por Sofía Castro, quien caminó al altar junto a su padre, José Alberto “El Güero” Castro, al ritmo de la icónica balada “Can’t Help Falling in Love”.

La novia lució un espectacular vestido de la firma Oscar de la Renta, confeccionado a mano por una costurera mexicana. El diseño de ensueño, con detalles bordados, capas de encaje y tul, fue el reflejo de un sueño de infancia hecho realidad para Sofía, quien declaró: “Siempre soñé con un vestido así para casarme”.

Moda deslumbrante en cada rincón

La boda también fue un desfile de moda y elegancia. La madre de la novia, Angélica Rivera, robó miradas con un vestido de lentejuelas plateadas y falda de plumas rosas, también de Oscar de la Renta.

Las hermanas de Sofía, Fernanda y Regina Castro, destacaron con diseños en terciopelo rojo vino y transparencias de alta costura, respectivamente.

Entre los invitados, figuras del espectáculo brillaron con sofisticados atuendos:

Irina Baeva

Kimberly Dos Ramos

Grettell Valdez

Marlene Favela

Yael Sandler

Regina Blandón

José Ron

Emmanuel Palomares

Fabiola Guajardo

José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Mariana Seoane y Luis Roberto Guzmán

Erick Elías

Nicolás Haza

Un festín de sabores y emociones

El menú estuvo a cargo de Vicky Cherem, deleitando a los invitados con un banquete exquisito. La entrada fue una ensalada de palmitos al grill, seguida por una papa gratinada con caviar y crème fraîche. Para el plato fuerte se ofreció una opción entre short rib braseado con risotto o robalo al grill con sticky rice. El postre, un flourless cake de chocolate belga con crujiente de plátano, cerró con broche de oro.

La decoración, orquestada por Peter de Anda, transformó el lugar en un sueño floral, mientras cocteles con mole, mezcal y tequila reposado añadieron un toque mexicano al evento.

La entrada triunfal de los recién casados al ritmo de “You’re My First, My Last, My Everything”, de Barry White, marcó el inicio de una noche mágica. Los valses familiares estuvieron cargados de emociones: Pablo bailó con su madre al compás de “I Say a Little Prayer”, mientras que Sofía y su padre convirtieron su baile en una celebración familiar al ritmo de un remix que incluyó “Hoy tengo que decirte papá”.

Angélica Rivera, siempre animada, compartió la pista con sus hijas y su exesposo, en una escena que simbolizó la unión familiar. Sofía y Pablo inauguraron oficialmente la pista con “Cariño mío” entre una lluvia de confeti y aplausos.

Un amor que trasciende el tiempo

La historia de Sofía y Pablo comenzó en 2012, pero fue en 2019 cuando hicieron oficial su relación. Desde el principio, ambos sabían que estaban destinados a estar juntos. Tras un matrimonio civil en septiembre, esta boda religiosa consolidó su compromiso en un evento que combinó tradición, amor y lujo.

Con una lista de invitados que incluyó a personalidades como Regina Blandón, Cynthia Klitbo, y Fabiola Guajardo, la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot no sólo celebró el amor, sino que se convirtió en uno de los eventos sociales más destacados del año.