Estas han sido las declaraciones de Johnny Depp durante el juicio con Amber Heard

Tras un caótico matrimonio, Johnny Depp y Amber Heard finalmente han llegado a la Corte, luego de que el actor le levantara una demanda de 50 millones de dólares por difamación, debido a las declaraciones de violencia doméstica que la actriz realizó para Washington Post en 2018.

Durante la audiencia, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, Johnny Depp rindió declaraciones y negó las acusaciones de abuso doméstico al afirmar que nunca ha golpeado a una mujer. Además hizo mención de lo complicada que fue su infancia, su paso por una breve carrera musical, misma que lo llevó a sus inicios como actor, industria en la que conoció a la actriz durante el rodaje de la película The Rum Diary, en 2011.

El actor comentó que Amber lo menospreciaba, lo insultaba y lo reprendía, insultos que se convertían en fuertes peleas: “Fue una especie de desfile interminable de insultos”, dijo Johnny, quien señaló la falta de reconocimiento por parte de la actriz cuando ella cometía un error: “La señora Heard no era capaz de estar equivocada. Simplemente no sucedía. Ella no podía estar equivocada, no me permitía tener razón, no me permitía tener voz”.

Del mismo modo, el actor mencionó que a menudo se producía violencia por parte de ella, a veces con una bofetada, un empujón, arrojándole el control remoto de la televisión o una copa de vino en la cara. Johnny ha señalado a la actriz de Aquaman como una pareja abusiva, con la que afirmó haber permanecido por algunos años por miedo a fracasar, e incluso a algún intento de suicidio por parte de Amber.

El protagonista de la saga de Piratas del Caribe dio detalles de la controversial pelea que tuvo el matrimonio en 2015, en la que perdió parte de su dedo. Según su relato, él se dirigió a la cocina para servirse una copa de vodka, y Amber apareció y le arrojó la botella, misma que le cortó el dedo con los cristales, aunque, según la actriz, Johnny se lesionó al golpearse con un teléfono móvil durante un ataque de ira.

“Miré hacia abajo y me di cuenta de que me había cortado la punta del dedo. Estaba mirando directamente a mis huesos, que sobresalían», declaró el actor.

Depp también acusó a Amber Heard de fingir que el actor le rompió la nariz, con un pañuelo manchado de esmalte rojo para simular sangre, apagar un cigarro en su rostro, y reveló que días después de su separación la actriz dejó en su cama restos fecales humanos. «Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír», mencionó el actor, al mismo tiempo en que se proyectaba la imagen que atestiguó dicha declaración.