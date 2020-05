Suculentas rosas, un must en la decoración de tu hogar

Nuestro hogar es en gran medida la fuente de nuestra energía, sobre todo ahora que pasamos casi todo el día en casa. Es nuestro lugar seguro, aquel que creamos a nuestro modo y a nuestros gustos. Y así como cada uno está en constante cambio, el hogar también debe evolucionar de vez en cuando para revitalizarse.

No hace falta que se haga un rediseño y se muevan todos los muebles, con el cambio de un simple detalle la diferencia puede ser enorme. Hoy nuestra recomendación para agregar un toque de luz a tu casa son las suculentas rosas.

Si eres de las que no tiene “el don” para cuidar plantitas, no te preocupes, pues las suculentas son ideales para cualquier persona, pues no necesitan atención constante ni muchos cuidados.

Las suculentas pueden aguantar varios días sin ser regadas, esto debido a su capacidad para absorber agua. Por eso su hojas son gruesas y parecen rellenas, pues aquí almacenan sus propias reservas.

Tampoco ocupan mucho espacio, pues con poca tierra se mantienen en perfectas condiciones, lo que las hace la opción ideal para tenerlas en tu escritorio o colgarlas y tenerlas como decoración flotante.

¿Qué hace diferente a las suculentas rosas?

Seguramente has visto en redes sociales lo bonitas que lucen las suculentas en color rosa. Muchas personas creen que son de una especie diferente y difícil de conseguir, pero no es así. La verdad estas plantitas son las mismas que las de color verde, pero son los cuidados lo que las hace que adquieran este hermoso color.

Las suculentas cuentan con antocianinas, pigmentos que producen colores rojos, rosas, violetas y azules. Estos pigmentos se activan cuando la planta necesita protegerse de altas temperaturas e iluminaciones extremas.

Por eso nos parecen la planta perfecta para decorar el hogar, sobre todo en esta temporada. Pues además de que lucen súper chic por su color, representan la resiliencia, pues logran adaptarse a los cambios más difíciles transformándose.

¿Cómo conseguir suculentas rosas?

Para que los pigmentos rosas se activen, es necesario que mantengas tu planta en un lugar bastante iluminado. Entre más luz, mejor. Si tu plantita estaba acostumbrada a la sombra, puedes cambiarla gradualmente para que no se queme y poco a poco resista más la iluminación.

El cambio de temperatura también puede ayudar a que cambien de color, por lo que te recomendamos que experimentes dejándola en el exterior durante la noche para exponerla a temperaturas bajas, que estimulan la activación de las antocianinas.

Recuerda que al someter a tu suculenta a los cambios de temperatura e iluminación, ésta debe de cambiar sólo de color, pero se debe de seguir viendo saludable, si esto cambia tal vez estás haciendo el proceso muy rápido y necesita ser más gradual.

Las suculentas se riegan una vez a las semana, y en invierno una vez cada 15 días, pues son excelentes para guardar humedad.

¿Lista para añadir un toque de color a tu hogar?