Con el objetivo de llevar alegría y fomentar el espíritu navideño en miles de pasajeros, además de entregar canastas de alimentos a varias organizaciones benéficas, a Chicago, Illinois, regresan los trenes navideños de la Chicago Transit Authority (CTA).

Decorados con luces, música, nieve y adornos navideños, varios vagones de las ocho líneas recorren la ciudad. Incluso, en algunos viaja Santa Claus. Y Sí, puedes tomarte foto con él siguiendo algunas recomendaciones.

Esta tradición ya lleva más de 30 años y pasó de ser algo muy modesto a convertirse en todo un espectáculo que atrae turistas de todo el mundo. Inició en la Línea Azul, en 1992, cuando la CTA colocó un letrero que decía “Season’s Greetings from the CTA” en la parte delantera de un tren fuera de servicio que se utilizaba para entregar alimentos a varias organizaciones benéficas.

Cuando el tren se detiene en cada estación, Santa saluda a los pasajeros desde su trineo, que va en un vagón al aire libre con renos y su árbol de Navidad.

Trenes cargados de amor

Las canastas que transportan contienen una comida completa, que incluye un jamón enlatado, papas, verduras mixtas, mezcla para muffins, macarrones con queso, cóctel de frutas, ejotes, elotes y un postre.

“La familia CTA continúa su tradición de décadas de apoyar a las comunidades de Chicago. Cada año, nuestros empleados donan su tiempo y dinero para comprar comestibles y armar canastas de alimentos para entregarlas a organizaciones comunitarias en toda la ciudad. Este año, donaremos aproximadamente 600 canastas de alimentos a organizaciones comunitarias locales”, expresaron a través de un comunicado.

Si escuchas el «¡Ho-ho-ho!», súbete

Además de sus vagones de trenes, la CTA también adorna, desde 2014, sus autobuses como una manera de darles las «gracias» a los clientes y brindarles alegría adicional durante la temporada navideña.

El sonido de la música navideña y un alegre «¡Ho-ho-ho!» anunciarán la llegada de estos camiones que en el techo traerán a un Santa en su trineo, listo para entregarle sus regalos a los niños.

Sigue estos consejos para viajar

Tanto el tren como el autobús son vehículos en servicio que operan como parte del servicio regular, aclara la CTA, por lo tanto, no pueden permanecer parados durante largos períodos. Así que para garantizar que todos tengan la oportunidad de ver y participar en esta tradición anual, sugieren lo siguiente:

*Planifique con anticipación tu viaje

*Viaje ligero, ya que muchas familias hacen el recorrido como parte de sus tradiciones navideñas

*Toman el tren o el autobús al inicio de la ruta, porque conforme avanza se va llenando

*Si vas a tomar fotos, aborda el tren primero y luego captura tus momentos favoritos

*En los autobuses se recomienda a los pasajeros que solo se tomen fotos con Santa cuando el vehículo esté detenido