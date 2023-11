La vida no está siendo nada fácil para Jennifer Aniston, ya que la muerte le arrebató a dos seres muy queridos en poco tiempo: primero, a su padre, John, el 11 de noviembre del año pasado, y ahora, a menos de un año de ese trágico momento, a su amigo Matthew Perry, a los 54 años. Esos sucesos tienen muy afectada a la actriz de “The Morning Show”.

Tras una larga lucha contra las drogas y el alcohol, el actor de «Friends» fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. De acuerdo con declaraciones que hicieron fuentes cercanas al caso a Page Six, “de los cinco restantes, Jen y Courteney son las más afectadas; Jen es, probablemente, a la que le cuesta más trabajo», y se entiende la razón.

Aniston y Perry tienen una historia hermosa de unión y transformación. Si bien esta inició con un corazón roto, ya que Matthew confesó que desde los primeros episodios de la serie nació un amor en él hacia Jen, el cual no fue correspondido, con el tiempo lograron consolidar una gran amistad. Incluso se sabe que fue Jen la que más lo ayudó durante su lucha intensa con las drogas.

Pero llegar a ser amigos no fue fácil. En sus memorias, Matty contó que vivió muchos momentos incómodos, porque si bien él amaba a su compañera, ella mostraba un desinterés total por él. En ocasiones, dijo, no sabía cuánto tiempo debía mirarla para no ser intrusivo u obvio. Finalmente, la relación que tuvo Jen con Brad Pitt ayudó a que el sentimiento desapareciera y la amistad floreciera.

Durante el último adiós a Perry, tanto Jennifer Aniston como Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fueron vistos unidos, porque como ellos mismos dijeron, a través de un comunicado, “éramos algo más que compañeros de reparto. Somos una familia… Nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaban en todo el mundo».