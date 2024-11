Kanye West enfrenta nueva demanda por agresión sexual

El rapero Kanye West enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual. La modelo y exconcursante de America’s Next Top Model, Jenifer Jenn An, presentó una demanda el 22 de noviembre en un tribunal federal de Nueva York, señalando a West por agresión sexual y estrangulamiento durante el rodaje del videoclip “In for the Kill” de La Roux, en 2010.

Según la demanda, los hechos ocurrieron en el Hotel Chelsea de Manhattan. Aunque Kanye no formaba parte oficial de la producción, habría tomado control del set, acompañado de su entonces pareja, Selita Ebanks.

Se describe que el rapero alineó a las modelos en un pasillo para evaluarlas y pidió a An que se sentara frente a una cámara, donde presuntamente comenzó a asfixiarla con ambas manos.

“Luego introdujo varios dedos en su garganta, moviéndolos continuamente hacia adentro y hacia afuera, emulando sexo oral forzado”, relata el documento legal. Al finalizar, West habría declarado: “Esto es arte. Esto es jodido arte. Soy como Picasso”.

Problemas para Universal Music

Tras la agresión, An quedó con el rostro cubierto de saliva y maquillaje corrido, mientras nadie en el set intervino. Además, la demanda señala a Universal Music Group (UMG) por no investigar el incidente ni proteger a las mujeres en la producción.

En un comunicado, An expresó: “Las mujeres en estas industrias hemos sido vistas como objetos durante demasiado tiempo. Este espacio es peligroso para nosotras, y las sobrevivientes de agresiones sexuales no tenemos otra opción más que buscar justicia a través del sistema legal”.

Este caso se suma a otros litigios recientes contra Kanye West, incluidos cargos por antisemitismo y conductas inapropiadas en el trabajo.

Su equipo legal ha negado todas las acusaciones, pero estas denuncias plantean serias interrogantes sobre el comportamiento del artista y el impacto en su carrera.