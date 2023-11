Karla Souza presume su “baby bump”. ¡Espera a su tercer hijo!

Karla Souza está embarazada, ¡y eso nos pone muy contentos! La actriz espera a su tercer bebé junto con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014. Ambos son papás de Gianna, de cinco años, y Luka, de tres.

La protagonista de series como How to Get Away with Murder o películas como ¿Qué culpa tiene el niño? dejó ver su “baby bump” en la entrega 51 de los International Emmy Awards en Nueva York, Estados Unidos, en la que, por cierto, ganó el premio a Mejor Actriz por su protagónico en la película La Caída.

Para dicha ocasión tan especial, Souza optó por un vestido metálico muy entallado que resaltaba su “baby bump”. Lo cierto es que se veía guapísima.

Mantiene su familia para ella

A la actriz le gusta mantener su vida familiar en privado, ya que son pocos los momentos que pasa con ellos que suele compartir con sus fans; por ejemplo, en Instagram el último es de 13 de septiembre. Publicó una foto en la que se le ve con sus hijos de camping. Anterior a esa foto, encontramos una de febrero, en la que se le ve con sus primos.

“Gracias abuelita Tutti por haber siempre puesto la unión de nuestra familia como prioridad. Ahora veo la necesidad de todos nuestros encuentros y viajes desde niños. Gracias a ti, a tu bondad y generosidad, tengo una tribu con la que me siento fuerte y puedo permitirme ser vulnerable. Gracias porque gracias a ti pudimos sanar y crecer este fin de semana. Te extrañamos Tutti. En tu honor trabajaremos para que nuestras raíces continúen creciendo y fortaleciendo”, escribió.

El año pasado, Karla publicó una foto con Gianna y Luka, acompañada del mensaje “Up to no good with my minions. Tramando nuestra siguiente travesura”.

Durante la pandemia de COVID-19 y con motivo del nacimiento de Luka, la actriz compartió una reflexión sobre lo que significaba ser madre para ella.

“Es un momento difícil para ser padres en los Estados Unidos… Necesito apoyo para equilibrar el trabajo y la atención, pero no quiero poner en riesgo a las trabajadoras domésticas y cuidadoras… Han sido un torbellino algunos meses para mí como madre de dos hijos y tengo tantos privilegios que me han concedido: estabilidad de vivienda, seguridad de ingresos, una pareja amorosa.

“Estoy agradecida de que mis pequeños no tengan edad escolar, pero como compartí hace unas semanas, para construir verdaderamente una sociedad igualitaria necesitamos apoyar a las familias a tomar decisiones saludables y asegurar que los niños de todos los orígenes tengan acceso equitativo a formas seguras de mantenerse comprometidos”, publicó.