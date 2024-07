¿Kim Cattrall estará en And Just Like That… 3? Te contamos sobre los actores que se incorporarán para esta nueva temporada

La tercera temporada de And Just Like That… está tomando forma con la incorporación de nuevos personajes, la aparición más recurrente de otros y una posible negociación que amarán y todos los fans de Sex and The City.

Mehcad Brooks, conocido por su trabajo en Law & Order y Mortal Kombat; Jonathan Cake, de The Affair y Desperate Housewives, y Logan Marshall-Green, de Upgrade y Spider-Man: Homecoming, se unirán al elenco en roles recurrentes.

Estos nuevos personajes prometen traer mucha diversión y complicaciones inesperadas a la serie.

Ahora aparecerán más

Sebastiano Pigazzi y Dolly Wells han sido promovidos a personajes regulares. Pigazzi continuará interpretando a Giuseppe, el nuevo interés amoroso de Anthony (Mario Cantone) introducido en la segunda temporada.

Por su parte, Wells seguirá dando vida a Joy, una posible nueva pareja para Miranda (Cynthia Nixon), cuya peculiaridad de amar a los galgos más que a los niños ha sido un punto destacado de su personaje.

¿El Regreso de Aidan y Carrie?

John Corbett, quien interpreta a Aidan Shaw, ha sido visto en el set, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Después de la desgarradora ruptura de la temporada pasada, queda la duda si podrán hacer funcionar su relación esta vez, especialmente considerando las responsabilidades de Aidan con sus hijos menores.

¿Regresará Kim Cattrall?

Uno de los rumores más resonantes es el posible regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones. A pesar de las tensiones históricas entre Cattrall y Parker, se especula que Kim podría regresar bajo condiciones muy favorables.

Fuentes exclusivas han señalado que Cattrall filmaría todas sus escenas en Londres y que el acuerdo económico sería sumamente lucrativo para ella. Sin embargo, las mismas fuentes advierten que las tensiones y la falta de perdón entre las actrices persisten.

La posible participación de Cattrall en la tercera temporada está envuelta en controversia. Aunque podría volver como Samantha, las probabilidades de que filme escenas junto a Parker, Davis y Nixon son inciertas.

La enemistad entre Kim y Sarah Jessica Parker ha sido ampliamente documentada, y sigue siendo un tema delicado. Desde incidentes en los premios Emmy de 2004 hasta la explosión pública de Kim en 2018 tras la muerte de su hermano, las diferencias entre ambas actrices han sido notorias.