Las botas fucsias con las que brilló Anahí en Colombia

Anahí se presentó en Colombia como parte de su gira con RBD, donde no sólo brilló por su gran voz y talento, sino por su deslumbrante vestuario, sobre todo por sus botas metálicas color fucsia de la marca Azalea Wang. Este outfit, además, sirvió para mandarle un mensaje de amor a “La Bichota”, Karol G.

“Carolina, amor con amor se paga, mi reina, te quiero. Tú y yo por siempre”, expresó la vocalista de RBD en Colombia, mientras se quitaba su chaleco que escondía un mensaje en su vestido: “Te amo BICHOTA”. La ovación no se hizo esperar y el estadio Atanasio Girardot, que se encontraba lleno, enloqueció. La emoción era evidente.

El momento, que fue compartido por la intérprete de “Sálvame” en Instagram y que suma más de 500 mil likes, más allá de lo emotivo, brilló más por sus botas fuscias de tacón delgado de aguja, con una silueta puntiaguda y una cortina de discos metálicos que la rodeaban. ¡Lucía guapísima! Estamos seguros de que te enamoraste de ellas al igual que nosotros. Lo mejor es que solo cuestan 129.90 dólares, aproximadamente 2 mil 300 pesos.

El gesto de amor de Anahí fue correspondido por Karol G, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un comunicado.

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y el valor que tienen otras personas en su vida.

«Saber que a pesar de que estas viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora… No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”, se puede leer.

Recordemos que esta amistad se hizo pública el año pasado cuanto la intérprete de “Provenza” invitó a Anahí a cantar juntas en la Arena Ciudad de México. Desde entonces, los fans piden a gritos que haya una colaboración musical entre ambas, ¿te la imaginas?

Con este momento queda claro que Anahí no sólo es una fashionista que impone moda y que no sólo usa los vestuarios de Televisa, sino que es una gran persona, agradecida y que siempre se acuerda de sus amigas en todo momento.

De su gira “Soy Rebelde Tour 2023”, ¿qué otra pieza de sus looks destacarías?