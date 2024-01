Los Golden Globes inician la Temporada de Premios 2024. Descubre dónde verlos y qué esperar

Desde 1944, los Golden Globes son uno de los principales galardones del mundo del espectáculo que premian los logros de la televisión y el cine, y este año no será la excepción, ya que llegará su edición 81.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

La gala 2024 se podrá ver en vivo en México a través de TNT y HBO Max el próximo 7 de enero, a las 19:00 horas; una hora antes, el público disfrutará de la cobertura especial del paso de las celebridades por la alfombra roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CBS (@cbstv)

De acuerdo con la organización, este es un año histórico para los Golden Globes, ya que cuentan con una nueva dirección y un mayor número de jurados: 300 personas en 75 países. “Estas nominaciones son la primera ocasión en la que pronosticadores de los premios obtendrán pistas acerca de las preferencias de los nuevos votantes”, se anunció.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

Los más destacados

La gala de premiación de los Golden Globes se realizará en el Beverly Hilton de Los Ángeles, California, y será presentada por el actor y comediante Jo Koy, quien conducirá el show por primera vez, por lo que le deseamos mucha suerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Golden Globes (@goldenglobes)

La edición 81 está liderada por la película Barbie, que recibió nueve nominaciones en categorías como ‘Mejor director’ y ‘Mejor película de comedia’, seguida por Oppenheimer, con ocho, y Los asesinos de la luna y Poor Things, con siete cada una.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margot Robbie (@margotrobbieofficial)

Al ser Barbie la cinta más nominada, se espera que Margot Robbie, la protagonista y quien está nominada en la categoría de Mejor interpretación femenina en una película musical o comedia, deslumbre con su outfit que, posiblemente, esté inspirado en la muñeca más famosa del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalie Portman (@natalieportman)

Sus rivales de categoría también le darán batalla, ya que Emma Stone (Poor Things), Jennifer Lawrence (Hazme el favor) y Natalie Portman (May December) se distinguen por tener un súper estilo a la hora de vestirse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lawrence (@1jnnf)

Del lado de los caballeros, el estilo clásico y elegante estará defendido por Bradley Cooper (Maestro), Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la luna), Joaquin Phoenix (Beau tiene miedo), Matt Damon (Air: La historia detrás del logo), Mark Ruffalo (Poor Things), Robert De Niro (Los asesinos de la luna) y Robert Downey Jr. (Oppenheimer).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mark Ruffalo (@markruffalo)

Quienes le podrían poner color a la alfombra roja, por parte de los hombres, con looks más atrevidos podrían ser Pedro Pascal (The Last of Us), Barry Keoghan (Saltburn), Timothée Chalamet (Wonka) y Ryan Gosling (Barbie).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Timothée Chalamet (@tchalamet)

Pero sin duda los que se han destapado como íconos de la moda estos últimos meses son los protagonistas de Fellow Travelers, Jonathan Bailey y Matt Bomer, actores que podrían sorprendernos con looks interesantes y hasta coordinados o en favor de la comunidad LGBTQ+.