Las tendencias en cabello de este 2023

El inicio de año es uno de los momentos que más nos inspiran a hacer un cambio en nuestra vida. Eso no significa que debamos dar un giro de 180 grados, pero podemos alterar pequeños aspectos de ella que nos motiven a cumplir nuestros propósitos.

Un cambio de look puede ser clave para generar un efecto positivo, pues nos da una sensación de renovación. Aunque parezca un cambio no tan grande, es realmente significativo y lo mejor es que no te tomará mucho tiempo.

Para que no te rompas la cabeza pensando en ese nuevo look con el que esperas sorprender a todos, aquí te dejamos las tendencias que los expertos creen que triunfarán este año.

Flecos y Baby bangs

Sí, Emily, algunas veces nos hacemos flecos cuando todo está bien. Es verdad que un corte de cabello se asocia a un cierre de ciclo o a algún cambio significativo en tu vida, pero no es la regla. Hacerte flecos puede hacerte ver muy diferente en 5 minutos. Puede ser el primer paso antes de que decidas aventurarte a un corte más elaborado.

Capas y más capas

El volumen realmente nunca ha dejado de ser tendencia, y este año no es la excepción. No importa el tipo de cabello que tengas, al cortar tu cabello en capas inmediatamente hará que parezca que tienes más. Además le proporcionará mucho movimiento y frescura.

Si quieres variar un poco este look puedes optar por el modern shag. Este trend tiene un estilo effortless que se acomoda muy bien con el cabello ondulado.

¿Shaggy bowl o Bob?

Aunque estos dos estilos son muy similares, la diferencia está en la dirección del corte. Por un lado, el Shaggy bowl tiene un corte diagonal en las puntas, esto permite que tu cabello tenga mayor movimiento por la diferencia de alturas. Por su parte, el corte Bob es recto, lo que da una apariencia más compacta.

No es cabello corto si rebasa las orejas

Si el cabello largo te da mucha lata porque nunca sabes cómo peinarlo y en los días de calor sólo piensas en cortarlo, estos cortes te irán de maravilla. El corte pixie puede ser tu mejor opción si tienes una personalidad fuerte o quieres transmitir seguridad. El corte short afro es muy similar pero, como su nombre lo dice, con la variante afro. Al llevarlo rizado quedará un poco más corto, pero te podrás olvidar de peinarlo por un buen tiempo.

Ambos son looks arriesgados, pero una vez que te decidas no te arrepentirás.

Old Hollywood

Así como pudimos tener un vistazo de esta temática en los Met Gala del año pasado, esta tendencia apenas está tomando vuelo. Es momento de ver los clásicos de Hollywood y tomar inspiración para tus peinados. Ten a la mano tu secadora y pasadores porque seguro será un must.

Wet Hair

Lo hemos visto en pasarelas, alfombras y revistas. Este look que hace que parezca que acabas de salir de la alberca seguirá presente todo el año. ¿La ventaja? Es relativamente fácil lograrlo. Lo único que necesitas es agua (¡obviamente!), un peine y mucho gel.