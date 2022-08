Maquillaje no make up, la tendencia que triunfará esta temporada

El maquillaje no make up se trata de lucir una piel natural, perfecta y luminosa, pero sin mucho esfuerzo, dando un efecto de no llevar maquillaje, una tendencia que busca resaltar los rasgos de forma natural.

El objetivo principal de esta técnica de make up está en conseguir que tu piel se vea hidratada y con luz, pero con un aspecto 100% natural. Esta temporada apuesta por una piel, ojos y labios efecto desnudo, te decimos cómo lograr este maquillaje no make up.

Inicia con tu rutina de día

Hidrata y protege tu piel con un poco de crema hidratante; no olvides el bloqueador solar.

El primer es esencial

El primer hace toda la diferencia, su función es acondicionar la piel y prepararla para que el rostro luzca más suave y se reduzcan los poros abiertos. Coloca un poco sobre las yemas de los dedos y aplícalo sobre tu rostro.

Aplica base

Utiliza una base de maquillaje para unificar el tono de tu piel con un acabado fresco y natural. La clave aquí es usar una base ligera para que la piel luzca súper fresca.

Blush

Aplica un toque de color en tus mejillas, de forma muy ligera y sin excederte.

Ojos

No uses delineador, basta con aplicar un poco de mascara de pestañas para intensificar y abrir tu mirada.

Labios perfectos

Finalmente aplica un poco brillo de labios en algún tono natural, como durazno o rosa. ¡Y listo!, tendrás un “no make up” impecable.