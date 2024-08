Marco Verde, un boxeador olímpico que inspira a México

Doce años de dedicación, sacrificios y lucha constante culminaron en una victoria inolvidable para Marco Alonso Verde Álvarez, el boxeador mazatleco que se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para Marco, esta medalla no solo es el reconocimiento a su talento, sino la prueba tangible de un sueño que tomó años de esfuerzo, renuncias y fe en sí mismo. «Me siento bastante bien, al final son 12 años que estuve metido en esto, por una misión, un objetivo, y logré enfocarme tanto que lo conseguí. No me arrepiento de nada. Todas las decisiones que tomé fueron buenas y gracias a ellas logré esto», expresa en entrevista con EstiloDF.

El camino hacia el éxito no fue fácil. El joven boxeador tuvo que sacrificar amistades, relaciones y tiempo en familia, pero no tiene dudas de que valió la pena. “Fueron 12 años de chinga, tantas emociones, torneos, convivir con tantas personas. Pero me acuerdo más de lo que disfruté que de lo que sufrí”, recuerda.

Así vivió París 2024

El sueño olímpico fue una meta compartida con su padre, Manuel Verde, quien también fue boxeador y su mayor fuente de inspiración. Marco recuerda claramente las palabras de su padre antes de partir a París: “Me dijo que lo disfrutara, que tomara fotos, videos, porque como los Juegos Olímpicos no hay dos».

Cuando Marco ganó la medalla de bronce, su padre ya estaba lleno de felicidad y orgullo, pero al llegar a la final y obtener la plata, la emoción fue aún mayor. «Estaba muy contento, sabía todo lo que habíamos sacrificado. No se pudo ganar el oro, pero sé que él estaba muy feliz», comparte el pugilista.

El boxeador habla de la vida olímpica con un brillo en los ojos, recordando la camaradería y el apoyo entre los deportistas mexicanos, más allá de las competencias individuales. «Nos apoyábamos mucho, siempre era ese ánimo de ‘vamos, sí se puede’. Fue algo muy bonito convivir con tantos deportistas», cuenta.

Marco destaca lo especial que fue participar en los Juegos desde el inicio hasta el final, viendo cómo otros deportistas llegaban y partían, mientras él continuaba su camino hacia el podio. A pesar de la alegría y el reconocimiento que trae consigo una medalla olímpica, Marco mantiene los pies en la tierra y tiene claro que este es solo un capítulo de su vida.

«Ya quedó en la historia, pero tengo que aspirar a más cosas. Nunca me conformo, así que voy por más», afirma.

Aunque ha sido claro en que no le gusta cargar con la responsabilidad de ser un ejemplo, Marco no puede ignorar el impacto que su historia ha tenido en tantos mexicanos que vibraron con su triunfo.

«Me han felicitado bastante, me dicen ‘nos emocionaste’. Eso es lo más bonito hasta ahora, saber que emocioné a la gente, aunque sea 15 minutos. Es increíble», reflexiona.

¿Qué sigue para Marco Verde?

Mientras decide si continuar su carrera en el boxeo amateur o dar el salto al profesionalismo, se prepara para los próximos retos con la misma tenacidad que lo ha caracterizado.

“Tengo que ver qué es lo mejor para mí y mi familia”, comenta sobre sus planes futuros, que incluyen la posibilidad de participar en un mundial en noviembre. Pero si algo ha aprendido a lo largo de estos años, es que los momentos difíciles son los que realmente forjan el carácter.

“El chiste es que te pasen momentos malos para desarrollar la fuerza de voluntad y sigas adelante. He pasado por muchos momentos malos, pero me quedo con todos ellos porque me han hecho más fuerte”, asegura.

Para los jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, Marco tiene un mensaje claro: «Empiecen desde chicos, y no solo con boxeo, hagan otros deportes también, desarrollen habilidades y, sobre todo, no se rindan, porque siempre va a pasar, la tormenta se va a ir», aconseja.

Marco Verde ha cerrado un capítulo, pero está listo para escribir nuevas historias y mientras México lo aplaude y se emociona con su triunfo, él ya está pensando en el próximo reto, con el corazón lleno de gratitud y la mirada fija en el futuro.

«Esto no es el final, solo es el principio», concluye con una sonrisa de quien sabe que aún le queda mucho por lograr.