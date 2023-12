Mario Brescia, el multimillonario de 62 años que se robó el corazón de Fanny Lu

“No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me digas que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas ni que reces, yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admiras”, canta Fanny Lu y al parecer ya encontró a su hombre ideal.

Este 1 de diciembre la cantante se casó en Cartagena, Colombia, con el empresario peruano Mario Brescia, después de ochos años de noviazgo. La pareja se conoció en el balneario de Ancón, en Perú, a través de varios amigos en común.

“Brindo por estos años de historia, porque estemos por toda la vida, porque ha valido la pena cada cosa. Gracias por hacerme feliz, espero hacerte muy feliz también”, aseguró Fanny Lu durante su boda.

Pero, ¿quién es el afortunado?

Mario Brescia es un millonario empresario originario de Perú, hijo de Mario Brescia Cafferata, uno de los dueños del Grupo Breca, considerado como el conglomerado empresarial más poderoso de aquel país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FANNYLU (@fannylu)

Este heredero de 62 años pertenece a la tercera familia más rica de Perú. El emporio empresarial Breca está conformada por 40 empresas que operan en los sectores financiero, minero, pesquero, industrial, inmobiliario y de servicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FANNYLU (@fannylu)

Compañías como BBVA Continental, Tecnológica de Alimentos S.A., Rímac Seguros, EXSA, Minsur, AFP Horizonte, Clínica Internacional y Cemento Melón forman parte del conglomerado.