Mía Rubín y su sueño no cumplido en Marvel: ¿Por qué fue rechazada?

Mía Rubín encontró su lugar en el mundo de la música gracias a su talento vocal y su carisma. Sin embargo, pocos saben que antes de entregarse por completo a su pasión musical, Mía tuvo la oportunidad de probar suerte en la actuación, llegando incluso a audicionar para uno de los proyectos más importantes del universo cinematográfico: una película de Marvel.

Durante una reciente entrevista, Mía reveló que cuando era más joven audicionó para el papel de América Chávez en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un codiciado papel que finalmente fue interpretado por la actriz mexicana-estadounidense Xóchitl Gómez. “Era un sueño hecho realidad sólo el hecho de audicionar”, confesó la cantante, quien en ese momento apenas comenzaba a explorar las posibilidades del mundo del cine.

El rechazo de Marvel

Aunque la experiencia fue emocionante, Mía admitió que no fue seleccionada, y explicó algunas de las razones detrás de su rechazo. “No me escogieron porque mi apariencia no coincidía con el perfil que buscaban”, explicó Mía.

El personaje de América Chávez es una heroína latina y en la industria persisten estereotipos sobre cómo debe lucir una persona de origen latino. En este caso, el hecho de que Mía sea de tez clara y rubia no encajaba con la imagen que Marvel Studios tenía en mente para el papel.

Además de las cuestiones físicas, Mía enfrentó otro desafío: no contar con una visa de trabajo para Estados Unidos, un requisito fundamental para participar en grandes producciones de Hollywood.

“Era top secret, mi hermana Nina y yo audicionamos para el mismo papel, pero al final no se logró por varias razones, incluida la visa de trabajo”, compartió la joven cantante.

¿Volverá Mía a la actuación?

Aunque la oportunidad de unirse al Universo Marvel no se concretó, Mía no descarta volver a la actuación en algún momento de su carrera. Tras debutar en teatro infantil y en algunos comerciales, su amor por las artes escénicas sigue presente. “Me encanta actuar, he hecho películas y doblaje, pero por ahora la música es mi enfoque principal”, declaró.

A pesar de no haber conseguido el papel en Doctor Strange, Mía se siente satisfecha con el rumbo que ha tomado su vida. La música se ha convertido en su prioridad, y está dedicando toda su energía a su carrera como cantante.

Con 19 años, Mía está trazando su propio camino, con una mezcla de oportunidades en la música y la actuación.