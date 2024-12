Michelle Salas se despide con amor y gratitud de su abuela Silvia Pinal

El pasado 28 de noviembre México se vistió de luto con la partida de Silvia Pinal, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Sin embargo, más allá de su imagen pública, su familia enfrentó un duelo íntimo y profundo, especialmente su bisnieta Michelle Salas, quien compartió una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.

En su mensaje Michelle plasmó con honestidad y vulnerabilidad el impacto de la ausencia de su “Bibis”, como cariñosamente llamaba a su bisabuela. Desde el primer párrafo, expresó la dificultad de aceptar su partida:

“Todos vivimos el dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí”, se puede leer.

Silvia Pinal no sólo fue una figura central en la vida cultural de México, sino también en la vida familiar de Michelle. La relación entre ambas trascendía lo convencional entre bisnieta y bisabuela, marcada por momentos de complicidad, amor y aprendizaje.

En su carta Michelle también recordó las experiencias compartidas, como llevar a Silvia a disfrutar de sus platillos favoritos, los chiles en nogada, o las veces en que cantaban boleros juntas mientras Silvia le narraba anécdotas de la Época de Oro del cine.

“Cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos abuela. Veo tus fotos y escucho todavía tu voz. Te extraño tanto que aunque intento ser fuerte y entender que ahora estas en paz en y en un lugar mejor, me pesa tu ausencia”, agrega.

Extrañará su olor y sus historias

La modelo y empresaria, además, mencionó detalles entrañables, como el perfume que su bisabuela dejaba en el coche y su risa contagiosa, mostrando cuánto estas pequeñas memorias son ahora un consuelo para su pérdida.

En su despedida, Michelle describió a Silvia como su mayor ejemplo e inspiración, agradeciendo las enseñanzas y el tiempo que compartieron. La actriz, que marcó la historia del cine y la televisión, también dejó huella como matriarca, transmitiendo valores y amor a generaciones que crecieron bajo su influencia.

“Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti. No todo el mundo puede decir que tuvo una bisabuela y menos una como tú”, le dice Michelle.

El mensaje concluyó con una reflexión que toca a todos aquelles que admiraban a Silvia Pinal: “Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero hoy más que nunca, estoy segura de que las leyendas nunca se van. Que este no es un adiós, si no un hasta pronto, Bibis. Te abrazo con el alma. Siempre serás mi ángel guardián».

Michelle agradeció también las muestras de apoyo que ha recibido en estos días, asegurando que la memoria de Silvia seguirá iluminando su vida en cada puesta de sol, en cada ola del mar y en las estrellas más brillantes.

“Te amo hasta el infinito. Tu Michellina”, así finaliza la carta.