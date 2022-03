Miley Cyrus vivió una terrible experiencia al ser impactado por un rayo el avión en el que viajaba

Hace unos días, Miley Cyrus inició su gira por Latinoamérica, dando su primer espectáculo en Argentina, en el escenario de ‘Lollapalooza’, posterior a ello, viajó a Chile, y ayer se presentó en el Movistar Arena de Colombia. Dentro de los planes de la cantante, estaba viajar a Paraguay para cantar en Asunciónico Festival; sin embargo, Miley ha anunciado que no pudo viajar a Paraguay por un inesperado incidente.

Luego de quedar atrapados bajo una tormenta inesperada, el avión en el que viajaba Miley, fue impactado por un rayo y debido a ello se vieron en la necesidad de aterrizar de emergencia. A través de sus redes sociales, la cantante compartió un pequeño video, grabado desde la ventana del avión, en la que se aprecia la tormenta eléctrica, y una fotografía en donde se puede ver el daño que causó al avión, el rayo que los alcanzó.

“A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente, no pudimos volar a Paraguay. 💔 TE AMO», compartió Miley en sus redes sociales.

Por fortuna el incidente no causó daños graves ni mayores y Miley confirmó que todos los que iban abordo junto con ella se encuentran bien, y en cuanto a su show, algunos medios locales afirman que la cantante partió por la madrugada a San Pablo, Brasil, en donde tiene programada una presentación para el sábado por la noche, dejando a su público de Paraguay con las ganas de verla debido a la cancelación del Asunciónico Festival, a causa de las lluvias, y por el momento Miley no tiene programado un regreso a Asunción para reponer el espectáculo que no se podrá realizar este miércoles.