Así luce Nek 29 años después de Laura No Está

View this post on Instagram

Quando alzi gli occhi e scopri le sorprese del FilGood Social Club…😍 In Arena siete stati stupendi! Grazie di cuore per le coreografie che avete realizzato, per il vostro affetto e per l’energia che da oltre vent’anni mi donate! • 📸 @andreabrusa94 • #NekInArena19 #FilGoodSocialClub #FanClub #IIlMioGiocoPreferito