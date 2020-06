Crayola lanza set con colores del mundo, representando más de 30 tonos de piel

Los materiales de arte para niños, no siempre permiten que los pequeños puedan dibujar la diversidad de las personas, provocando que muchos se sientan excluidos.

Por esto y sumándose a la iniciativa #BlackOutTuesday, Crayola recientemente anunció un nuevo set de crayones llamado Colors of the World (Colores del mundo), el cual contiene 24 tonos de piel diferentes para representar una gama más completa de las características humanas.

Para lograrlo, Crayola trabajó con personas reales para concebir cada color, usando los tonos más claros y oscuros como punto de partida. A la compañía le tomó unos 3 meses finalizar la paleta de 24 colores, que ahora incluye una gran variedad de “tonos claros a profundos” para que los niños puedan escoger, así como matices como “rosa”, “almendra” y “dorado”. Además, diseñaron un paquete de 32 crayones que incluye 8 tonos adicionales para ojos y cabello. Incluso, hay un libro para colorear de Colors of the World, invitando a los jóvenes artistas a “colorear alrededor del mundo”.

“Ahora que el mundo es cada vez más diverso, Crayola espera que los nuevos crayones Colors of the World aumenten la representación y fomenten un mayor sentido de pertenencia y aceptación… Queremos que los nuevos crayones Colors of the World impulsen la inclusión dentro de la creatividad e impacten la forma en que los niños se expresan”, comentó Rich Wuerthele, director ejecutivo de Crayola.

Nosotros aplaudimos su decisión.

¿Tú, qué opinas al respecto?