El emotivo mensaje de Steve, de ‘Las Pistas de Blue’

¡Nick Jr. nos regaló un momento de nostalgia! Este miércoles el famoso programa infantil ‘Las Pistas de Blue’ cumple 25 años de haber llegado a conquistar nuestras mañanas tratando de investigar qué quería Blue.

Steve, el conductor del programa, reapareció en las redes sociales para enviar un emotivo mensaje a todos sus fans. En 2002 fue su despedida y hoy nos alegró con su regreso, sin duda fue una despedida amarga, pero que seguramente provocó que a muchos millennials los reconectara con su niñez.

«Hola, ¿tienes un segundo? ¿Te acuerdas cuándo éramos jóvenes y solíamos estar juntos y pasar grandes momentos con Blue, encontrar pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con Correo y hacer todas esas cosas divertidas, y luego un día: Hey, adivinen qué, ¡me voy! Y no nos volvimos a ver por un tiempo, bastante tiempo… ¿podemos hablar de eso? Porque me di cuenta que realmente fue abrupto. Yo sólo me fui a la universidad, creo que lo único que quiero decir es que después de todos estos años nunca te olvidé, nunca, y estoy muy contento de que aún seamos amigos. ¡Gracias por escuchar!, ¡por cierto, luces increíble!».

¡No lo podemos superar! ¿Tú sí? Hoy nos olvidamos de todo lo malo y por un momento celebramos las grandes cosas que aprendimos junto a «Las Pistas de Blue».