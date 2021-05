Conoce a Misneach, la querida mascota del presidente de Irlanda que se robó las cámaras en una conferencia de prensa. ¡Te lo presentamos!

Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, es muy conocido por demostrar el inmenso amor que siente por sus mascotas. Ya lo hizo una vez durante un evento oficial en el que acarició a su perro de nombre Bród después de que éste irrumpiera en la sala ante la atónita mirada de todos los presentes. Esta vez el centro de atención fue el adorable cachorro Misneach, que se robó el show durante un encuentro con la prensa transmitido en vivo.

El mandatario de la República de Irlanda ofrecía una entrevista en la que expresaba su más profundo pesar por la reciente muerte de Tom Hickey, un reconocido actor irlandés. Michael D. Higgins llegó a la conferencia acompañado de su mascota Misneach, cachorro de siete meses de raza Boyero de Berna.

Una vez instalado y ya iniciada la entrevista, el perro comenzó a jugar con la mano de su dueño: lo mordía, empujaba, pateaba. Todo lo que un tierno perrito hace cuando sólo busca la atención de su dueño. Lejos de incomodarse, Michael D. Higgins no rechazó a su mascota e incluso se puede ver en el video viral que él también lo busca para que continúe jugando con su mano.

Aquí te dejamos el momentazo:

Ésta no es la primera vez que el presidente aparece en público con sus mascotas. Ya lo hizo con Síoda y Bród, cuando ambos perritos irrumpieron durante la visita real de Meghan Markle y el príncipe Enrique de Sussex en 2018.

Thank you to the President of Ireland Michael D. Higgins, Mrs Higgins (and Bród and Síoda!) for the warm welcome at Áras an Uachtaráin #RoyalVisitIreland pic.twitter.com/SeDS0LThJ5

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 11, 2018