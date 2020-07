Ellie Goldstein: la primera modelo con síndrome de Down que aparece en Vogue

«Quiero ser famosa», fue la declaración que Ellie Goldstein, de 18 años, dio a la BBC.

Se trata de la primera modelo con síndrome de Down que logra aparecer en las páginas de la revista Vogue. situación que está causando furor en todo el mundo.

Todo ocurrió luego de que Ellie, fue invitada por Gucci Beauty a ser parte de su imagen en la colección L’Obscure de máscaras de pestañas, lo que la llevó a aparecer en la última edición digital de la revista Vogue Italia y convertirla en uno de los rostros más destacados.

Al respecto, su mamá aseguró: No podíamos creer que una marca tan grande escogiera a Ellie. Ella siempre quiso formar parte del mundo de la moda y desde niña ha sido una artista del entretenimiento… La respuesta que hemos visto sólo nos demuestra que el mundo está listo para abrazar la diversidad y la inclusión. Y con todo lo que está pasando, necesitamos miradas más positivas», dijo.

Por su parte, Ellie contó: «La cantidad de «Me gusta» que he recibido es increíble. En particular me gustaron. Un usuario dijo que soy muy bonita y otra que está celosa de mis cejas… ¡Quiero estar en todas las revistas del mundo!», dijo en entrevista para BBC.

Sin duda, un ejemplo más de que los sueños sí se cumplen y que no hay límites.

¿Qué te parece la historia de Ellie?