Elton John, Billie Eilish y más, ofrecerán concierto benéfico desde sus casas

Elton John, Billie Eilish y Alicia Keys, son algunos de los artistas que transmitirán este domingo un concierto benéfico vía streaming.

En el marco de la entrega de los premios iHeartRadio Music Awards, cancelados por la crisis sanitaria del Covid-19, Elton John encabezará un concierto este domingo en el que cantantes como Billie Eilish, Alicia Keys, los Backstreet Boys, Mariah Carey, entre otros, estarán transmitiendo en vivo desde sus hogares a través de la cadena FOX y que podremos disfrutar más tarde por las plataformas de streaming de la televisora.

El propósito es recaudar fondos para organizaciones benéficas, como Feeding America y First Responders Children’s Foundation, que proveerán de alimentos a las familias menos favorecidas en Estados Unidos, que dependen de los comedores escolares, ahora cerrados, para alimentar a sus hijos.

We're paying tribute to the front line health professionals and local heroes who are helping to fight the spread of COVID-19 with our iHeartRadio Living Room Concert For America this Sunday on @foxtv. ❤️

More details: https://t.co/AagguA5Hox #iHeartConcertOnFox pic.twitter.com/aAVbdVYGyu

— iHeartRadio (@iHeartRadio) March 25, 2020