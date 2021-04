Gal Gadot presume su baby bump en traje de baño

La estrella de Wonder Woman compartió en Instagram el pasado 4 de abril una fotografía donde se le puede ver en traje de baño acostada en un sillón, dejando ver lo avanzado que va su embarazo. «Trabajando… en dos proyectos importantes», escribió en el pie de la foto, junto a un emoji de guiño, la cual tiene casi 3 millones de likes.

Gal está esperando su tercer bebé con su esposo Yaron Varsano, un empresario y promotor inmobiliario israelí.

La actriz anunció la noticia de su embarazo en Twitter en marzo. En ese momento ella compartió una foto con Yaron y sus dos hijas, quienes acariciaban la pancita de la actriz, y escribió: «Aquí vamos de nuevo», en forma de broma.

Here we go again ❤✋🏻🧿@JaronVarsano pic.twitter.com/q7T60wA10R

— Gal Gadot (@GalGadot) March 1, 2021