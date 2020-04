México pide a Estados Unidos ventiladores y monitores para enfrentar la pandemia

¿Se solidarizará nuestro vecino del norte?

Ayer por la noche México fue el nuevo drama internacional. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó la negociación con la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). La funcionaria no llegó a un acuerdo con los demás países exportadores de crudo y simplemente decidió salirse de la novena reunión ministerial.

Esto provocó que Donald Trump y el Presidente de México tuvieran una «llamadita» telefónica para que México pudiera aceptar el trato de la OPEP. Y para no extendernos tanto en el tema, pues resultó que AMLO decidió apoyarse en Estados Unidos, y México acordó bajar la producción de petróleo que la OPEP está solicitando.

Hoy Andrés Manuel dijo en la conferencia matutina que aprovechando que ya estaba hablando con Trump le pidió la venta de 10 mil ventiladores y 10 mil monitores para seguir luchando con la pandemia que ya está afectando cada día más al país.

«Me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular; yo quiero agradecerle independientemente del resultado por escucharnos, por darle tiempo y por tener la amabilidad de hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho”, dijo el mandatario.

¡Estaremos al pendiente a ver si nuestro vecino del norte decide venderle a México el equipo que solicitó AMLO!