Entrevista a Osvaldo Benavides

Yo ya lo sabía, ya me lo esperaba porque había pasado mucho tiempo desde el estreno. Yo cerré proyectos y tengo el año ocupado, conforme pasaba el tiempo se hacía más claro que no iban a renovar la tercera temporada. Por un lado me da mucha tristeza porque me gusta Monarca y estoy muy orgulloso del equipo que hicimos, los que estamos ahí nos queremos mucho, disfrutamos mucho hacerla; eso me da tristeza, siempre

que acaba algo que te gusta se siente nostalgia. Pero por otro lado estoy muy contento con lo que me está pasando, de haberse renovado la tercera temporada no podría hacer lo que estoy haciendo ahorita, lo cual me tiene muy emocionado. Si tuviera que ponerle un tono de emoción a toda la experiencia, es de agradecimiento porque no importa si se acabó antes o si faltó una temporada, al final la gente conectó muchísimo con la chamba que hicimos, a mí me fue muy bien, me abrió puertas, estoy agradecido con todos.

¿Qué te dejó trabajar en un proyecto de esta magnitud?

El proyecto tiene una calidad que en México hay, pero no es tan común, agarró un nicho de calidad que te pone en otro lugar. Por el tipo de proyecto y el tono del melodrama hace que la gente me haya visto en otro tipo de personaje. Como actor eso es muy rico, que puedan ver otro lado al que no necesariamente están acostumbrados, y eso te abre puertas porque la gente que hace cine, series, teatro, te empieza a ver con otros ojos y se te abren las posibilidades de generar personajes e historias diferentes.

¿Y cuál es la lección más grande que aprendiste de Andrés Carranza?

Creo que como actor, a confiar, porque fue un personaje, sobre todo en la primera temporada, que lo fuimos descubriendo sin tener muy claro una estrategia, si es que se le puede llamar así; yo suelo tener todo muy claro cuando hago un personaje, y en este caso sentía que no tenía el control de las cosas, que iba agarrando pedazos en las escenas; fui encontrando pistas conforme se iba haciendo, conforme íbamos filmando, fue un proceso al que no estoy acostumbrado. Y el aprendizaje que hay siempre en todos los proyectos, de ir madurando y de encontrarte de una manera más abierta con los compañeros, de disfrutar cada vez más lo que hago; también como persona es un escalón más a disfrutar el quehacer actoral.

Por otro lado, estrenaste La suerte de Loli, ¿qué te atrajo de este proyecto?

Me gustaba la idea de hacer comedia, de cambiar por completo la velocidad del asunto comparado sobre todo con Monarca; me agradaba la idea de salirme de México unos meses, no porque tenga algún problema, sino porque me gusta el cambio y viajar, me encantó la idea de estar en Miami, trabajar con Telemundo, con quienes no había hecho nada y sé que manejan alta calidad en lo que hacen. También saber que Silvia Navarro era parte del proyecto me ayudó mucho a tomar la decisión porque somos amigos, socios, nos queremos mucho, confiamos mucho el uno en el otro y eso ayuda a que se trabaje muy bien.