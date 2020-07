¿Peña Nieto detenido bajo custodia policial?

Esta mañana despertamos con la noticia de que el expresidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto se puede encontrar bajo custodia policial en España. El tema ya es tendencia en redes y ha despertado toda una ola de dudas y polémica.

Todo empezó a partir de que Eduardo Buscaglia, experto en temas de seguridad, aseguró en una entrevista con el periodista Julio Hernández López que Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en Madrid a petición de autoridades mexicanas.

Buscaglia explicó que aunque EPN se encuentra en calidad de turista en Madrid, ha sido custodiado por la policía española durante su estancia. Y aunque no hay información específica, el académico aseguró que es a petición de autoridades de México.

Todo esto cobra más relevancia justo en este momento en que se investiga el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la compra-venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a un precio mayor. Y el caso Odebrecht, en donde también está involucrado Lozoya por la corrupción en el desarrollo de la Reforma Energética. En ambos casos se afirma que EPN estaba al tanto de todo.

Ante tal situación se cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicho suceso, a lo que contestó que desconoce si hay o no una custodia policial contra Peña Nieto. “La Fiscalía General de la República podría informar. Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al presidente Peña.”

A esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard añadió: “No tenemos información de que sea veraz ese dato”.

Hasta el momento no se ha confirmado o negado oficialmente la custodia policial contra EPN en Madrid. Mientras se da un comunicado oficial, te compartimos la entrevista a partir de la cual ha surgido esta suposición.