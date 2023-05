¿Piqué demandará a Shakira por el video de ‘Acróstico’?

La colaboración de Shakira con Bizarrap levantó opiniones de todo tipo desde su estreno. Entre los comentarios destacaba mucho el hecho de que a pesar de ser madre, la colombiana interpretara ‘Vol. 53’, pues se criticaba el hecho de no pensar en sus hijos. No obstante, Milan y Sasha siempre han sido una prioridad para Shaki, quien hace pocos días estrenó ‘Acróstico’, una canción dedicada a sus pequeños.

“Para lo que necesites, estoy”

Sin mucha antelación, Shakira anunció el estreno de “Acróstico” a través de sus redes sociales, una canción que escribió para demostrar el amor que tiene por sus hijos y reafirmar que siempre estará para ellos, así como ellos son aquello que complementa su vida.

Tres días después del lanzamiento del lyric video se estrenó el video oficial con una sorpresa especial. Desde los primeros segundos se ve a Milan y a Sasha sentados al piano a cada lado de su mamá. Entre escenas de mudanza y los tres tocando la música, parecía ser la misma canción; sin embargo, el asombro llegó cuando Sasha comenzó a cantar parte del coro.

El pequeño de 8 años sorprendió con su adorable voz y su habilidad para tocar el piano. Pero no fue el único, pues el video cierra con la última estrofa cantada por Milan.

De acuerdo con Shakira, los dos niños han heredado su talento musical. «Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz», reveló a través de sus redes sociales.

La reacción de Piqué

Aunque para muchos el video de “Acróstico” resultó encantador debido a que es una clara demostración del amor que existe entre madre e hijos, esto no fue así para Piqué. Según se informa, el ex futbolista no estaba enterado de la participación de sus hijos en el video, y en cuanto lo supo no estuvo de acuerdo.

En todo momento tanto él como Shakira han procurado que sus hijos estén lo menos posible en el ojo mediático. Por esta razón, el que ahora fueran expuestos en el video musical no le pareció apropiado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

A pesar de que parece ser que Piqué ha estado en comunicación con su abogado, por el momento no hay noticias de que exista o vaya a existir una demanda al respecto. De cualquier manera, esperamos que esto no se convierta en un capítulo legal para Milan y Sasha, quienes se mostraron contentos en todo momento durante las escenas.

Incluso fueron ellos quienes quisieron participar después de haber escuchado la composición: «Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro», compartió Shakira.