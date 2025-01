¿Qué está pasando entre Justin y Hailey Bieber? El cantante lo aclara

El matrimonio entre Justin Bieber y Hailey Bieber vuelve a estar bajo el escrutinio público tras un curioso episodio en redes sociales que está generado especulaciones y comentarios entre sus fanáticos. El martes 21 de enero, Justin publicó en su cuenta de Instagram para aclarar que él no fue quien dejó de seguir a su esposa.

“Alguien entró en mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa”, explicó en una historia de Instagram. “Algo muy raro está pasando aquí”, añadió.

La aclaración surgió luego de que varios fanáticos notaran que el cantante ya no seguía a Hailey en Instagram, un hecho confirmado por medios como Page Six o Us Weekly. Sin embargo, Hailey continuaba siguiendo a Justin, lo que alimentó aún más los rumores.

Curiosamente, la situación se dio apenas un día después de que Justin compartiera en Instagram tiernas imágenes de una escapada con Hailey, donde expresó: “La mejor mujer que tengo y que conoceré”. Además, la pareja fue vista recientemente disfrutando de un fin de semana en Aspen, lo que hizo que muchos descartaran cualquier crisis entre ellos.

A pesar de estas muestras públicas de afecto, las redes no tardaron en llenarse de teorías. Algunos usuarios sugirieron que la acción podría ser una estrategia para generar intriga ante un posible lanzamiento musical. Otros, por el contrario, señalaron el reciente mensaje romántico de Justin hacia Hailey como prueba de que la relación sigue siendo sólida.

Una relación bajo el foco mediático

No es la primera vez que el matrimonio Bieber enfrenta especulaciones en redes sociales. Apenas un mes atrás, Hailey respondió a los rumores sobre su relación al compartir un video de TikTok con el mensaje: “No estás bien, y está bien”. Este posteo parecía estar dirigido a los constantes comentarios que cuestionan su matrimonio y su vida personal.

Desde que se casaron en 2018, Justin y Hailey han hablado abiertamente sobre los desafíos que han enfrentado juntos. En 2021, ella reveló en un episodio del pódcast In Good Faith lo difícil que fue navegar por los momentos más oscuros del cantante.

“Recuerdo llamar a mi mamá llorando y decirle: ‘Simplemente no puedo hacerlo. No hay manera de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre’”, confesó. A pesar de las dificultades, Hailey aseguró que tomó la decisión de quedarse al lado de Justin, apoyándolo incondicionalmente.

Por su parte, Justin ha admitido que su matrimonio no fue la solución mágica que esperaba para sus problemas personales. “Cuando me casé por primera vez, tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no lo hizo”, compartió en 2022 durante una entrevista con Apple Music.