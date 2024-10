Razones para no perderte “Nobody Wants This”, la nueva comedia romántica de Kristen Bell y Adam Brody

La nueva miniserie de Netflix, Nobody Wants This, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, ha logrado cautivar al público con una historia divertida, conmovedora y sorprendentemente real.

Con una duración perfecta para una maratón, la serie consta de 10 episodios de menos de 30 minutos cada uno, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar un fin de semana de risas y romance.

De qué va la historia

Kristen Bell interpreta a Joanne, una carismática y sincera presentadora de podcast sobre sexo, mientras que Adam Brody encarna a Noah, un rabino algo atípico que recientemente terminó su compromiso.

A pesar de sus diferencias culturales y personales, Joanne y Noah se conocen en una fiesta y sienten una conexión inmediata. Sin embargo, sus caminos no están exentos de desafíos, ya que las expectativas familiares y sus diferentes perspectivas de la vida complican su relación.

La serie, que combina elementos clásicos de la comedia romántica con una frescura y autenticidad modernas, ha sido muy bien recibida tanto por los espectadores como por la crítica, obteniendo un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Basada en una historia real

Lo que hace que Nobody Wants This conecte también con los espectadores es el hecho de que está inspirada en la vida real de su creadora, Erin Foster. Ella explicó que la serie nace de su experiencia al enamorarse de un “buen chico judío”, y cómo esa relación le presentó retos inesperados.

“Me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable”, comentó Foster a medios internacionales, lo que se refleja en la manera sincera en la que la serie retrata las complejidades del amor moderno.

Además, la creadora reveló que se filmaron tres finales diferentes para la serie, y que la versión definitiva fue seleccionada tras una votación entre el equipo creativo.

La química de Bell y Brody

Uno de los aspectos más elogiados de la serie es la química palpable entre sus protagonistas. Kristen Bell y Adam Brody logran transmitir una conexión genuina que recuerda a las mejores comedias románticas de principios de los 2000.

Su dinámica fresca y espontánea hace que el público se involucre emocionalmente con su historia, preguntándose si podrán superar las dificultades que enfrentan y construir una vida juntos.

Un elenco de apoyo que roba escenas

El reparto secundario también ha sido clave en el éxito de la serie. Justine Lupe y Timothy Simons interpretan a los hermanos de Joanne y Noah, añadiendo humor y complejidad a la trama, a veces ayudando y otras saboteando a la pareja.

Sherry Cola, Tovah Feldshuh y Jackie Tohn completan el elenco, aportando diversidad y carisma a la historia.

¿Habrá una segunda temporada?

El éxito de Nobody Wants This ha despertado especulaciones sobre una posible segunda temporada. Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la continuación de la serie, la creadora Erin Foster ha insinuado que ya han comenzado conversaciones al respecto.

Los fans están ansiosos por saber si Joanne y Noah podrán superar los obstáculos que quedaron pendientes al final de la primera temporada.

¿Por qué no te la puedes perder?

Si bien Nobody Wants This es una comedia romántica ligera, también es una exploración sincera de las relaciones interpersonales, las diferencias culturales y las expectativas familiares.

La serie logra equilibrar el humor con momentos emotivos, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan una historia de amor que se sienta auténtica y divertida.