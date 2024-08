Sage VanAlstine, la verdadera «Emily in Paris»

Sage VanAlstine, una joven estadounidense originaria de Okemos, Michigan, está capturado la atención del público por el contenido de sus redes, al grado de que muchos la consideran como la «verdadera Emily in Paris».

A través de su cuenta de Instagram, @sagevanalstine, comparte detalles de su vida en la capital francesa que parecen sacados directamente de la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins.

En un video que ha acumulado más de un millón de vistas, Sage explica: “Todos dicen que Emily in Paris no es realista, pero yo soy una estadounidense trabajando en marketing en redes sociales aquí en París. Es lunes a las 4 pm, estoy tomando un café helado y me han enviado a filmar contenido para un anuncio”.

El encanto de su vida cotidiana en París ha hecho que muchos la comparen con Emily Cooper, el personaje de Collins.

Sage comparte con sus seguidores escenas de su día a día, como filmar contenido para campañas publicitarias mientras disfruta de la vista desde un café parisino o explorando los rincones más icónicos de la ciudad.

Su estilo de vida, similar al de la protagonista de la serie, ha generado una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a llamarla “la verdadera Emily”.

Entre las respuestas más destacadas, algunos le dijeron: “Hemos encontrado a Emily” y “¡Mantente alejada del chef francés y su novia dueña de una galería de arte!”.

La historia de Sage

VanAlstine se mudó a París poco después de graduarse de la Universidad Estatal de Michigan. Desde entonces ha compartido con sus seguidores no sólo las maravillas de vivir en una de las ciudades más deseadas del mundo, sino también los desafíos que conlleva la realidad de vivir en el extranjero.

“Siempre supe que vivir aquí era lo que quería hacer, pero no pensé que realmente sería posible. Después de estudiar en el extranjero en Tours, en el Valle del Loira, supe que quería regresar a Francia después de graduarme”, comentó en una entrevista.

Su amor por la cultura francesa no es nuevo. Creció en un hogar donde su madre era profesora de francés y ella misma empezó a aprender el idioma en la secundaria.

“Mi madre fue mi profesora de francés en octavo grado, y desde entonces me enamoré del idioma y la cultura”, recuerda.

Cuando visitó París por primera vez, a los 11 años, su sueño de vivir allí comenzó a tomar forma. Tras completar una pasantía en París durante su penúltimo año de universidad, Sage regresó a Estados Unidos decidida a volver. Y así lo hizo: apenas tres semanas después de su graduación, empacó sus maletas y se instaló en la Ciudad de la Luz.

“Estaba manifestando que podía hacerlo. Había conseguido una pasantía aquí, sabía que podía encontrar trabajo y ya tenía contactos. Me sentía más cómoda mudándome a París que a Nueva York”, contó.

La vida de Sage en París no es sólo glamour y cafés estéticos. A menudo comparte los retos cotidianos que enfrenta, como la búsqueda de un apartamento a precios razonables en una ciudad conocida por su alto costo de vida.

Actualmente vive en un estudio en el 10.º distrito de París. “Para mí, vivir en un apartamento en un pequeño pueblo en Michigan y luego pagar un precio similar viviendo en París, mi ciudad soñada, fue realmente sorprendente”.

A diferencia del personaje ficticio, que viste de pies a cabeza en marcas de lujo como Chanel y Jacquemus, Sage opta por un estilo de vida más accesible, mezclando moda con presupuestos razonables.

Sage ha dejado claro que su vida no es una comedia de televisión, sino una experiencia auténtica de vivir y trabajar en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

“Siempre quise mudarme a París, así que estoy muy feliz de estar aquí, incluso cuando las cosas son un poco menos convenientes. Son los pequeños detalles los que hacen que todo valga la pena”, finaliza.