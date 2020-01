El invierno invade de nieve los volcanes de México

La temporada invernal ya dejó las primeras nevadas en los volcanes del país

El frente frío número 32 y su masa de aire polar ha llegado a prácticamente toda la República; seguramente no te has quitado el abrigo en los últimos dos días, pero poco a poco este intenso frió que azota a la CDMX y el Estado de México en particular se estará yendo a finales de esta semana.

El frío dejó nevadas en el centro del país y en las zonas montañosas como el Pico de Orizaba y Cofre de Perote; también los volcanes Popocatépletl e Iztaccíhuatl amanecieron nevados la mañana del lunes 20 de enero.

El Nevado de Toluca se encuentra totalmente nevado por esta masa polar, motivo por el cual permanecerá cerrado y sin acceso para visitas durante los próximos días.

Lo que si es cierto es que a pesar del intenso frío también disfrutamos de estos maravillosos paisajes en nuestro México lindo y querido.