OMG ¡Salen las primeras imágenes del nuevo Capitán América!

¡Marvel no sabemos cómo reaccionar!

Luego de tener un año repleto de películas Marvel, hoy la industria de superhéroes ha dado un giro, y ha decidido apostar por el universo de las series, ahora de la mano de Disney+.

Una de las historias, por las que el Universo de Marvel ha apostado es por «The Falcon and the Winter Soldier», en la cual veremos a un nuevo Capitán América.

Serie que tendrá a Wyatt Russell en el papel del famoso héroe de los Estados Unidos y esto ya ha causado polémica.

Resulta que hace apenas unos días, salieron a la luz las primeras imágenes del nuevo Steve Rodgers y al parecer no ha sido tomado muy bien por los aficionados.

En las fotografías se le puede ver a Russell, con un traje al completo estilo militar y en la otra ya transformado.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Ahora bien, parte de está confusión y asombro por parte de los fans, es que como recordarás en la última entrega de Avengers, Steve le entrega el cargo a Sam para convertirse en el nuevo héroe. Por lo tanto tiene a muchos con la incógnita del qué pasará con él.

De momento sólo tenemos muchas preguntas para la compañía, pero esperamos que pronto den más información. Respecto a la serie, se sabe que la historia presenta a un agente de Estados Unidos, el cual no es tan apegado a las reglas como el famoso Capitán América y por momentos dudarías sí se trata de un villano o un superhéroe.

Se estima que la serie llegue a finales del 2020 para la plataforma de Disney+ y aunque no será lo mismo sin nuestro guapo Chris Evans, creemos que será algo que nos encantará.