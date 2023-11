¡»The Blondes Factory» llega a la CDMX!

¿Alguna vez te ha entrado el alocado sueño de ser rubia, pero no sabes exactamente qué tono y a dónde ir por este radical cambio? Nosotros tenemos la mejor opción para ti, porque sabemos que todas en algún momento anhelamos un cambio de look, pero muchas veces por indecisiones o por miedo no lo hacemos.

Es por eso que hemos encontrado un lugar en donde te harán sentir cómoda, segura y, lo mejor de todo, te hablarán con la verdad para poder llegar a la mejor opción para ti.

Se trata de ‘The Blondes Factory’, un concepto creado por Enrique ‘King of Blondes’ quien, como su nombre lo dice, se especializa en la coloración, específicamente en los rubios. Sus años de trayectoria y su amor por el mundo de la belleza lo llevaron a perfeccionar sus conocimientos de peluquería enfocados en las mujeres mexicanas.

Su historia en el mundo del estilismo comenzó desde abajo, cuando entró como asistente de limpieza en una peluquería para poder sostenerse económicamente. Ahí encontró su pasión por crear looks atractivos con el cabello, y fue más adelante cuando un curso cambió su vida y lo hizo enamorarse de los tonos rubios.

«Ahí despertó mi amor por los rubios, y el encargado de ese curso, el señor Ignacio Muñoz, fue la chispa que encendió mi pasión por el blonde», confiesa el Rey de los Rubios, quien abrió su primer salón de belleza al sur de la Ciudad de México, llamado ‘Class’, que se mantuvo abierto por 15 años.

‘Class’ le sirvió a Enrique como trampolín para crear un salón mucho más especializado, ‘The Blondes Factory’, en donde tanto él como sus colaboradores le dan rienda suelta a su expertise en coloración, especialmente en los rubios.

¿Cómo es la experiencia en ‘The Blondes Factory’?

Al llegar a este salón de belleza lo primero que van a hacer es conocerte un poco más, a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos y cualquier pregunta que pueda ayudarles a descifrar tu personalidad en cuestión de minutos. Con eso, sumado al tono de tu piel, la salud de tu cabello y la forma de tu rostro, te van a recomendar la mejor opción para tu cambio de look.

¿Tienes miedo de que no te quede el rubio? No te preocupes, los expertos te lo van a confesar sin tapujos haciéndote propuestas para lograr sacar la mejor versión de ti.

Aquí consentirán tu cabello al máximo dándole lo que necesita mientras te relajas y pasan un momento exclusivo para ti.

Gracias a la carrera que ha forjado, Enrique se ha convertido en embajador de marcas de renombre como Redken, con la que lleva 18 años colaborando. Después, gracias a la recomendación del señor Andrés Pérez, encontró su camino hacia Schwarzkopf, lo que marcó el comienzo de una asociación fructífera.

Además colabora con L’Oréal y Kerastase del Grupo Frabe. Así que puedes estar segura de que tu cabellera estará en buenas manos.

‘The Blondes Factory’ se encuentra en Av. San Jerónimo 630-BDK 10, La Otra Banda, Álvaro Obregón. Si eres de las personas que buscan propuestas y consejos para su cambio de look, este será tu lugar ideal.